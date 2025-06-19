Інші формати не працюють: у Зеленського назвали головну умову для миру

Владімір Путін заявив, що переговори з Україною можуть продовжитися після 22 червня. Але зараз стає очевидно, що ні 100 днів, ні 24 години не допоможуть закінчити війну.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що мають діяти інструменти примусу на Путіна. Натомість ми бачимо випрошування і поступки.

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Який формат буде дієвим

На думку Подоляка, Путін має боятися, благати не бити по Росії, не залишати його наодинці з тими, хто може його знищити. Він має просити не дати йому остаточно випасти з глобальних ринків, позбавити дохідності його оточення. Тільки це матиме вплив на диктатора.

Всі інші формати не працюють, а навпаки стимулюють його до агресії. Ми бачимо, що зараз Путін тільки ще більше знахабнів, він озвучує нові абсурдні заяви, ставить цинічні умови Україні й говорить про те, що нібито хоче закінчити війну,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Ні 100 днів, ні тиждень, ні 24 години не спрацюють, якщо Захід далі благатиме Путіна зупинитися, а не перейде до рішучих кроків. Ніякого перемир'я не буде, ми побачимо лише ескалацію та масштабування війни. Крім того, такий розвиток подій стане приниженням для світових лідерів, зокрема Дональда Трампа.

"Україна та Європа є безсумнівними партнерами США, які зацікавлені в тому, щоб репутація Трампа та його країни була на найвищому рівні. І ще важливо розуміти, що якщо ми хочемо закінчити війну, то маємо в це вкладатися: або санкціями, або мілітарною компонентою", – наголосив Михайло Подоляк.

Всі інші дії призведуть тільки до збільшення воєнних конфліктів і домінування інших країн. Президент США має нарешті це зрозуміти.

Зауважимо, очільник Кремль виступив з новими заявами. Зокрема він сказав, що готовий до зустрічі Володимиром Зеленським "на завершальних етапах", але згодом додав, що влада в Україні нібито не легітимна.

Також він цинічно заперечив удар по цивільних у Києві 17 червня, де загинуло 28 людей. Він взявся переконувати, що Росія буцімто била по військових заводах.