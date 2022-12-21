Путін скаржиться та розноситься фейк, що "Росія бореться проти цілого НАТО": чому це не так

Російський президент виступив перед "високопоставленим" військовим командуванням своєї терористичної країни. Під час промови Путін не придумав нічого кращого, аніж поскаржитись на те, що Росія насправді "воює з НАТО".

Не так давно український президент Володимир Зеленський розповідав анекдот про двох євреїв, у якому слушно підмітив, що Росія воює з Україною та Північноатлантичним альянсом. ЗСУ, звісно, перемагають, однак солдати країн-партнерів ще не приїхали на фронт. Хоча це й жарт, однак в ньому є правда, яку потрібно знати, зокрема Путіну. Під час свого виступу 21 грудня той вмудрився заявити, що "Росія воює з НАТО". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Конкретно ЗСУ ліквідовують окупантів

Як би не жалівся Владімір Путін на те, що "другу армію світу" нагинає НАТО, однак правда така, що вояки Збройних Сил самі відправляють загарбників на концерти до Кобзона. Хоча й, варто сказати, що відбувається це за допомогою західного озброєння.

Добре відомо, що сьогодні проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн НАТО,

– сказав диктатор, відкриваючи засідання колегії міноборони Росії.

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До цієї теми варто згадати нісенітниці, які розповідав міністр оборони Росії Шойгу. Він заявив, що НАТО нарощує свій військовий потенціал біля кордонів держави-терористки. Саме тому потрібно розташовувати російські угруповання військ на північному заході країни. Вочевидь, йшлось про кордон з Фінляндією, яка вступає у Північноатлантичний альянс.

Власне, проблема тут у тому, що Кремль намагається створити ілюзію, що НАТО збирається напасти на Росію. Очевидно, що цього ніколи не станеться. Європа чи США ніколи не нападуть на Росію першими, – ворожа пропаганда це, звісно, розуміє, але їй же потрібно чимсь годувати своїх громадян.

Україна вдячна партнерам за зброю

Наостанок ще варто сказати, що наша держава у жодному разі не повинна знецінювати ту підтримку, яку надають країни Європи та США. Важливо наголошувати, що саме наші, українські, вояки дають відсіч загарбника, але не втомлюватись дякувати за системи ППО, артилерійські установки та танки, які надають партнери. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Вашингтон передасть ЗСУ установки Patriot. Це вагомий вклад в нашу перемогу.



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