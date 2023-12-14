Скільки росіян воює проти України: що каже Путін

14 грудня Володимир Путін проводить "Пряму лінію" з росіянами. Під час цього заходу очільник Кремля розповів, скільки окупантів перебувають на території України.

За словами очільника Кремля, російське угруповання в Україні наразі налічує 617 тисяч військовослужбовців.

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Скільки російських солдатів в Україні

Окрім того, що Путін назвав кількість солдатів, які кинув на війну проти України, він також прокоментував ситуацію із ПВК "Вагнер". Хоча і робив це неохоче, не вживаючи саме слово "Вагнер".

Путін заявив, що формально в Росії ПВК не існує. Водночас він пообіцяв розібратися із виплатами бійців ПВК.

Після "ліквідації" Пригожина та його оточення міноборони Росії повністю взяло під свій контроль систему "Вагнер". Колишні вагнерівці тепер воюють в Україні під новим "брендом" у так званих підрозділах "Шторм V"

Також російський диктатор зізнався, що серед бойовиків приватної військової компанії були люди, які були близькі йому і загинули.

Яку маячню ніс Путін

Наприкінці жовтня 2023 року у ГУР заявили, що на окупованих територіях України російське угруповання становить понад 400 тисяч солдатів

У країні-агресорці триває пресконференція Путіна і "пряма лінія". Російський диктатор вже встиг видати низку цинічних заяв.

Так, він заявив, що мир настане тоді, коли Росія досягне своєї мети. Путін наголосив, що цілі війни не змінилися. Він знову "заспівав" про "денацифікацію", "демілітаризацію", позаблоковий статус України. Українців очільник Кремля традиційно назвав росіянами.

Також російський диктатор переконував свій електорат, що другої хвилі мобілізації не буде, адже у цьому, мовляв, немає потреби. За словами Путіна, контракт на війну в Україну підписали 486 тисяч осіб і нібито 1500 записуються щодня.