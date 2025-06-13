Путін скликає велике засідання Радбезу: які питання можуть обговорювати

Владімір Путін планує найближчим часом організувати велике засідання Радбезу. Поки невідомо, що там будуть обговорювати, але це може стосуватись проблем Кремля в Україні.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що, на його думку, у російській політиці не відбулося жодних змін щодо позиції до України. Крім того, Кремль не приховує, що до кінця 2025 року прагне захопити 4 українські області.

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Засідання Радбезу у Росії

Михайло Шейтельман зауважив, що міністр оборони Росії пообіцяв кремлівському диктатору захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, але окупанти дуже далекі від реалізації цієї мети.

Щоб виконати цей план, російська армія має захопити 30 тисяч квадратних кілометрів. Від початку 2025 року їм вдалось захопити приблизно тисячу квадратних кілометрів,

– підкреслив він.

Ворог також має на меті створити так звану зону безпеки вздовж кордону між Росією та Україною у Харківській та Сумській областях. Політтехнолог підкреслив, що росіяни далекі від цього.

Цікаво. Політолог Тарас Загородній зазначив, що Кремль може використати засідання Радбезу для того, щоб продемонструвати активність та "відповідь" на українську операцію "Павутина". Серед можливих тем – реакція на втрату стратегічних бомбардувальників, нові загрози Україні, співпраця з КНДР і навіть можливе приєднання нових територій.

Важливим також є той факт, що Україна контролює частину російських територій в Бєлгородській та Курській областях.

На думку Шейтельмана, Путін скликає велике засідання Радбезу, щоб поговорити про перебіг військової кампанії, адже росіяни не кожного дня мають успіхи на фронті, як би того хотілось кремлівському диктатору.