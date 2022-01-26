Путін слабшає, – російський політик припустив, чим можна відтермінувати війну
Джерело:24 канал
Володимир Путін шукатиме будь-які шляхи втручання у внутрішні справи України й те, як тримати ситуацію на межі війни. Проте насправді президент Росії та його режим слабшає.
Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" розповів російський політик Леонід Гозман. Він зазначив, що наразі очевидно – час працює на Україну і вона стає сильнішою.
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"Думаю, що останнє загострення, коли (у Кремлі – 24 канал) пред'явили ультиматум, пов'язане з тим, що вони самі відчувають – не впевнений, чи розуміють – їхній час минає", – сказав російський політик.
Путін слабшає, знижується його підтримка всередині країни, нема "кримського консенсусу", нікого вже не цікавить захист "російських братів, яким не дозволяють розмовляти російською",
– зазначив Леонід Гозман.
Є шанс, що війни не буде взагалі, – Гозман
Водночас він не виключив: режим Кремля може відчувати, що наразі "ще щось може", а через 3 місяці – ні.
"Якщо так, то ваше завдання, і людей, які не хочуть війни – відкладати цю війну. Кожен виграний день – це виграш життя і шансу на те, що війни не буде", – пояснив Гозман.
Зауважте Поки Путін у Кремлі, він постарається Україну не відпустити, – російський політик
На його думку, війна зараз більш ймовірна, ніж через 3 місяці, а через пів року – можливості ще менше.
"Ймовірність знижується просто тому, що ви стаєте сильнішими, у нас (в Росії – 24 канал) режим стає слабшим. Наскільки вдасться, настільки відкладати – тоді є шанс, що війни не буде взагалі", – припустив Леонід Гозман.
Гозман про відтермінування війни: дивіться відео
Ймовірний наступ Росії: коротко
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