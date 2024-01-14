Путін проводить 2 години на день у спортзалі: навіщо пропаганда вигадала цю байку

Владімір Путін нещодавно розповів, що буцімто кожного дня виділяє понад 2 години на спорт. Така його заява гарно вписується у стратегію Кремля щодо майбутніх виборів.

Російська пропаганда всіляко намагається відвернути увагу громадян від того, що Путін править країною уже понад 25 років. Політолог Ігор Рейтерович детальніше розповів 24 Каналу про намагання Кремля створити диктатору кращий імідж.

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Для чого Путін згадав про спорт

Владімір Путін розповів журналістам, що начебто кожного дня знаходить по 2 – 2,5 години, аби займатися спортом – у залі та в басейні.

Це дуже банальна політична технологія. У них заведено показувати Путіна активним кандидатом, який має безліч людського ресурсу, який готовий багато працювати. Все, аби не виникало асоціацій з людьми його віку,

– зазначив Ігор Рейтерович.

У такий спосіб Путін створює ілюзію, що у нього, мовляв, так багато сили і життєвої енергії, що він навіть щоденно дві години витрачає на спорт.

Варто зауважити, що кілька місяців тому у Кремлі вирішили позиціювати Путіна як "молодого й активного" кандидата. Щобільше, йому навіть порадили у всіх виступах щодо людей літнього віку та усіх пенсіонерів Росії вживати фразу "наши старики". Тобто щоб жодної асоціації не виникало з віком самого Путіна.

У Росії і не лише з'являлася інформація, що у Путіна проблеми зі здоров'ям, що він якось не так виглядає. Це викликало сумніви в тому, чи точно це Путін на тих або інших зустрічах. Мабуть, у такий спосіб намагаються цю історію закрити і показати, що в них дієздатний та адекватний кандидат,

– пояснив політолог.

Це мало б створити враження, що якщо у Путіна навіть є дві години на спорт, мовляв, у нього знайдеться час, аби "тягнути" на собі всю Росію.

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