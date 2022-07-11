Спрощене громадянство росії: МЗС у відповідь на зазіхання путіна просить про зброю

Міністерство закордонних справ України засудило указ російського диктатора владіміра путіна про спрощене громадянство росії для українців. У Києві заявили, що це зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України.

Кулеба закликав надати Україні зброю і збільшити санкції проти росії

У МЗС України заявили, що указ путіна про спрощене надання громадянства росії для українців підтверджує продовження курсу кремля "на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації".

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Українське відомство підкреслило, що паспортизація громадян України є "юридично нікчемною" з боку росії. Там заявила, що кремль намагається затягнути зашморг "на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що спроби силою нав'язати українцям російське громадянство – приречені на провал.

"Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що у відповідь на дії кремля західні партнери повинні збільшити військову допомогу для України та запровадити нові санкції проти росії.

Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти росії,

– наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що відомо про указ путіна

Російський диктатор владімір путін у декілька етапів спрощував для українців отримання громадянства росії. Спершу це стосувалося жителів Донецької та Луганської областей.

У травні путін розширив цей указ і на мешканців Херсонщини та Запоріжжя, частину території яких росіяни тимчасово окупували. У понеділок, 11 липня, путін розширив указ про спрощене отримання громадянства росії на всіх мешканців України.

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