Російський диктатор Володимир Путін провів своє 74-річчя в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Святкування відбулося саме того дня, коли російська армія вбила десятки цивільних під час масованого обстрілу України.

Офіційні фотографії з гостем з'явилися в телеграм-каналі Кремля. Журналісти російського медіа "Агентство" припускають, що зйомка відбувалася в резиденції на Валдаї, адже на офіційному сайті кадри не викладали задля приховування локації.

Деталі кремлівського застілля

За офіційною версією, диктатор приймав гостя у "старовинному російському будинку" з розмальованою піччю та валянками.

Президент запросив свого старого друга до себе додому. Герхард Шредер був разом із Путіним, коли глава держави відзначав свій день народження

– висловилися представники Кремля.

Герхард Шредер приїхав до Москви у справах мережі гіпермаркетів Globus, щоб запобігти можливій конфіскації активів компанії державою.

До речі, нещодавно ми писали, що Шредер офіційно працевлаштувався в російську філію цієї компанії. У Німеччині нову роботу Шредера в Росії назвали "зрадою Європи".

Розслідувачі зазначають, що саме на території валдайської резиденції є кілька дерев'яних хатинок, які раніше використовувалися для бенкетів.

Окрім них, там розташовані лазні, майданчики для гольфу, мініказино та окремий терем площею близько 1200 квадратних метрів для Аліни Кабаєвої.

Трагедія в Прилуках

Поки в Москві позували на тлі самовара, російська армія завдала масованого удару по Україні. Найбільше постраждали Прилуки на Чернігівщині, де ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Рятувальники розбирали завали, під якими загинули 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Росіяни вбивали людей цілими сім'ями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський назвав цей терор своєрідним подарунком, який диктатор зробив собі на свято. Тоді ворог випустив близько 70 ракет і понад 100 ударних дронів, атакувавши житлові будинки в різних регіонах України.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, попри очікування Кремля, Дональд Трамп не надіслав привітання російському очільнику. Проте речник Дмитро Пєсков заявив, що перешкод для проведення телефонної розмови між ними немає, і її точний час наразі узгоджується.