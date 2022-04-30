Путін –таки таємний агент США

США знову одноосібно координують світовий порядок денний.

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Вмираюче НАТО отримало друге дихання, нових членів, а країни-члени - проводять модернізацію своїх збройних сил.

З Росії їде креативний клас на загниваючий захід. Мабуть, що б теж загнивати та робити його багатше.

Європа відмовляється від російської нафти та газу. Не відразу, але рішення є і результат неминучий, як і економічні наслідки для Росії.

Українська нація сьогодні монолітна як ніколи!

Україна, що демілітаризується, має озброєння більше, ніж до 24 лютого. Основний постачальник - армія Росії.

До того ж, країни заходу накачують Україну сучасним озброєнням, роблячи її найсильнішою армією Європи.

Україна ось ось стане кандидатом у ЄС і наступні кілька років його членом, отримавши доступ на 10 трильйоний ринок.

Зруйнувавши українську промисловість сходу України, Росія прискорила модернізацію та відкрила шлях до побудови в Україні сучасної економіки.

Країни заходу вже готують гроші і найближчим часом Україна отримає сотні мільярдів доларів на модернізацію та розвиток.

Український президент сьогодні найпопулярніший президент у Світі.

Україна – найвідоміша країна.

Економіка Росії входить у круте піку.

До теми У Росії більше нема енергетичної зброї

Її технологічний розрив із Західом збільшується і ніколи не буде відновлено.

Всі вкрадені в Росії гроші влада та олігархи виводили з Росії в західні банки.

Найбоєздатніші частини Росії знищені, як і репутація 2 армії світу.

Російський ВПК заморожений і всі побачили його критичну залежність від постачання із Заходу

Світ отримує нову розстановку сил без Росії.

Росія стала у Світі ізгоєм.

І все, що сталося, американцям обійшлося безкоштовно, за рахунок Росії.

Якщо ви ще вважаєте, що Путін не працює на США, – переконайте.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: