Путін –таки таємний агент США

30 квітня 2022 , 12:01
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Анатолій Амелін

Джерело:

фейсбук Анатолія Амеліна

Не знаю, ким Путін був завербований, але успіхи грандіозні.

Судіть самі:

  • США знову одноосібно координують світовий порядок денний.

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  • Вмираюче НАТО отримало друге дихання, нових членів, а країни-члени - проводять модернізацію своїх збройних сил.
  • З Росії їде креативний клас на загниваючий захід. Мабуть, що б теж загнивати та робити його багатше.
  • Європа відмовляється від російської нафти та газу. Не відразу, але рішення є і результат неминучий, як і економічні наслідки для Росії.
  • Українська нація сьогодні монолітна як ніколи!
  • Україна, що демілітаризується, має озброєння більше, ніж до 24 лютого. Основний постачальник - армія Росії.
  • До того ж, країни заходу накачують Україну сучасним озброєнням, роблячи її найсильнішою армією Європи.
  • Україна ось ось стане кандидатом у ЄС і наступні кілька років його членом, отримавши доступ на 10 трильйоний ринок.
  • Зруйнувавши українську промисловість сходу України, Росія прискорила модернізацію та відкрила шлях до побудови в Україні сучасної економіки.
  • Країни заходу вже готують гроші і найближчим часом Україна отримає сотні мільярдів доларів на модернізацію та розвиток.
  • Український президент сьогодні найпопулярніший президент у Світі.
  • Україна – найвідоміша країна.
  • Економіка Росії входить у круте піку.

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  • Її технологічний розрив із Західом збільшується і ніколи не буде відновлено.
  • Всі вкрадені в Росії гроші влада та олігархи виводили з Росії в західні банки.
  • Найбоєздатніші частини Росії знищені, як і репутація 2 армії світу.
  • Російський ВПК заморожений і всі побачили його критичну залежність від постачання із Заходу
  • Світ отримує нову розстановку сил без Росії.
  • Росія стала у Світі ізгоєм.
  • І все, що сталося, американцям обійшлося безкоштовно, за рахунок Росії.

Якщо ви ще вважаєте, що Путін не працює на США, – переконайте.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео:

 

Автор: Анатолій Амелін