Колаборантка та "кримська прокурорка" Наталія Поклонська стала послом Росії в Кабо-Верде. Відповідне рішення підписав президент Росії Володимир Путін.

Тепер колишня депутатка Держдуми та колаборантка буде "набиратися дипломатичного досвіду" в африканській країні. Сама Поклонська радіє новому призначенню.

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Реакція Поклонської

Головна "кримська прокурорка" відреагувала на указ Путіна про її призначення в Кабо-Верде. Поклонська вважає цю посаду ознакою високої довіри від російського президента.

Для мене це призначення є великою честю і відповідальністю перед країною. Обіцяю виконувати свій обов'язок достойно і виправдати високу довіру до мене,

– заявила Поклонська.

Найближчим часом колаборантка Наталія Поклонська відправиться в Африку, щоб зайняти нову посаду.

Острівна країна Кабо-Верде: карта

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