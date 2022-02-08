Путін тільки втрачає, – російський правозахисник про невдачі президента Росії

Ультиматум Володимира Путіна до НАТО зазнав фіаско, також очільник Кремля втрачає підтримку і в Росії. Попри це, він дозволив собі "розв'язаний тон" на пресконференції з Еммануелем Макроном.

Невдачі Путіна

Яскравим прикладом зухвалої поведінки було звернення Путіна до України, як до "своєї красуні". Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми "Терпи, моя красунечко": як Путін маніпулював темою України на перемовинах із Макроном

"Зухвалий тон Путіна на пресконференції з Макроном показує, ніби Путін не програв з початку 2022 року все, що міг. Мовиться про ультиматум до Заходу, Казахстан, поїздка в Пекін також неуспішна", – сказав Фейгін.

Путін вимагав від НАТО "гарантій безпеки" – обіцянку не розширюватися на Схід, тобто не приймати Україну у члени Альянсу. Коли у НАТО відмовили – п резидент Росії заявив, що його "кинули і обманули".

Зважаючи на суцільні невдачі, російський правозахисник не розуміє, чому Путін такий впевнений у собі.

Він тільки втрачає, зокрема і в середині країни,

– запевнив Фейгін.

Що відбувається у Росії

У генштабі армії Росії непублічно виступили проти позиції Кремля щодо ймовірного наступу на Україну.

Воєнні не хочуть воювати. З такою ситуацією входити в оперативну, політичну, воєнну гру – дуже небезпечно,

– зауважив Фейгін.

Путін підвищує ставки, пресконференція з Макроном – доказ цього.

"Ставки він підвищує, але на руках у нього карт немає. Якщо Київ не здасться і зрозуміє, що ця гра – блеф, Україна і її суверенітет будуть надійно захищені. Якщо Путін не почне цю операцію – це буде головна перемога над потенційним сусідом-агресором за останні 20 років", – підсумував правозахисник.

Володимир Зеленський відповів Путіну на слова "терпи, моя красунечко", що були адресовані Україні. Він запевнив, що Україна – справді красуня, але точно не його.

Фейгін про невдачі Путіна та зухвалий тон: дивіться відео