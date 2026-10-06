Путін знайшов слабке місце Трампа: інтерв’ю Безсмертного про кривавий бізнес і чуму в Росії

Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував наслідки ударів ЗСУ по російській інфраструктурі та політику Дональда Трампа. Також експерт оцінив ймовірність розробки біологічної зброї в Росії на тлі спалаху чуми в Іркутську.

Росія дедалі гостріше відчуває наслідки українських ударів, а навколо політики США та Дональда Трампа накопичується дедалі більше запитань. Водночас окремі події всередині Росії можуть мати значно серйозніші наслідки, ніж здається на перший погляд.

Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував наслідки ударів ЗСУ по російській інфраструктурі, політику Дональда Трампа та роль Китаю. Також він розповів про можливі потрясіння у США, ймовірні бізнесові контакти оточення Трампа з Кремлем, проміжні вибори та ситуацію довкола можливого спалаху чуми в Сибіру й версії про розробку Росією біологічної зброї.

Удари по російській інфраструктурі та слабкі місця системи

Пане Романе, наскільки удари по нафтовій інфраструктурі Росії впливають на здатність Путіна вести війну, особливо напередодні зими?

Справді, це унікальні знахідки. Збройні сили України іноді показують відповіді на питання, на які десятиліттями шукали люди стосовно того, а де слабкі місця Радянського Союзу, Росії.

Починаючи від таких блискучих операцій, як "Павутина", я вже не кажу про затоплений Чорноморський флот, Ямальський хрест, станцію Володарську, як центрову станцію в накачуванні по трьох продуктопроводах відповідних енергоджерел і для дизельних заправок, і для бензинових, і для аеропортів газу.

Все це є свідченням того, що насправді рашистська система слабка.

Росія в зв'язку із тим, що має 17 мільйонів квадратних кілометрів території, насправді вибудувала системи лінійні в усьому. Вони дуже слабкі структурно. І тому важливо знаходити такі місця, удари по яких можуть класти цілі галузі, напрямки, системи, сектори і так далі.

Наскільки це серйозно впливає на здатність Росії вести війну? Перше, це впливає на економіку. Економіка Росії в поганому стані. Вона тримається завдяки ін'єкції Китаю. І це ще одне завдання, на яке необхідно шукати відповідь. Як виключити Китай з участі в цій війні? Як вимкнути Північну Корею з участі в цій війні?

Попри те, що ми маємо відповіді на цілий ряд питань, які пов'язані з енергетичною галуззю, з експортним потенціалом, необхідно знаходити відповідь на те, як вимкнути участь Китаю, Північної Кореї у цьому процесі. А це свідчення того, що ресурс у ході будь-якої війни, домінуючий ресурс ворога, може компенсуватися через деякі речі, такі як технології, які є випереджальними.

І друге – це розуміння слабких місць в системі економіки, інфраструктури, особливо військово-промислового комплексу, слабких ланок у цьому процесі, і зовнішнього периметру. Бо якщо виходити з воєнної доктрини Росії, там вся система працює на ведення війни.

І тому не можна, розглядаючи війну як спосіб реалізації зовнішньої політики Росії, ігнорувати жодну складову. Зокрема треба робити ретельні аналізи, розбір по секторальній економіці і дивитися на ті сектори, які здійснюють забезпечення функціонування економіки і вимикати їх. Я вже не кажу про зовнішньополітичний фрагмент, тому все це дуже серйозно впливає на перебіг і здатність вести війну.

Інтерв'ю Романа Безсмертного про удари по Росії, бізнес Трампа з Путіним та спалах чуми в Сибіру: дивіться відео

Чому Трамп критикує удари по НПЗ і що стоїть за його риторикою

Чому Трамп звинувачує Україну в зростанні цін на дизель, але не посилює тиск на Росію, попри удари по її нафтовій інфраструктурі?

Тому що він, так як і Віткофф, і Кушнер, мають спільний бізнес. І не один спільний бізнес, я вже не кажу про той бізнес, який планується.

Зокрема, нині ведуться переговори між оточенням Дональда Трампа і Путіним про купівлю закордонних активів "Лукойла" родиною Трампа, бо до цього причетний і Кушнер, і Віткофф, і Дональд Трамп молодший. І це, до речі, обговорювалося як пропозиція Путіна під час останньої поїздки Кушнера і Віткоффа до Кремля.

Стосовно того, наскільки в це вірять американці. Вони ж повірили в те, що Україні віддали 370 чи скільки там казав Дональд Трамп, мільярдів, бо насправді ні про 300, ні про 200, ні про 100 мова не велася і не ведеться.

Ба більше, ті кошти, які нібито отримала Україна, переважна більшість із них піднімала економіку Сполучених Штатів Америки.

Так само і в цій ситуації це брехня, що удари України по російських НПЗ визначають цінову політику на дизель на світовому ринку. Це неправда. Він бреше. Дональд Трамп бреше. Так і треба говорити. Чесно і відверто. Він бреше.

Насправді теперішня ситуація на ринку виникла внаслідок дій Дональда Трампа в Перській затоці і його внутрішньої енергетичної політики, бо, як виявилося, drill baby drill перетворилося в сукупну проблему, величезну проблему, причому для світу.

Невипадково ж в кінці минулого тижня Міжнародна енергетична асоціація мусила звертатися до європейців. Європейці вивільнили для енергоринку 100 мільйонів барелів – 50 сирої нафти і 50 дизелю.

Можна сказати, що Європа нині рятує Дональда Трампа цими кроками, бо насправді "Сімка", яка вночі засідала, розглядаючи це питання вона зробила цей крок для того, щоб в Сполучених Штатах Америки не піднімалась ціна, тому що ціна в Сполучених Штатах на галон дизелю вже перевалила за 6 доларів.

Тобто це катастрофічні речі для Сполучених Штатів Америки. Тому очікувати від Дональда Трампа застосування закону Грема-Блюменталя годі, він на це не піде. І можна сказати, що закон – це черговий Будапештський меморандум.

Китай, переговори, імпічмент і внутрішня криза у США

Пане Романе, чи можуть майбутні зустрічі Трампа, Сі та Путіна вплинути на мирні переговори, чи Китай і надалі підтримуватиме Росію?

Допоки в Сполучених Штатах Трамп і він веде цей зовнішньополітичний напрямок, я не передбачаю жодних змін в поведінці ні Сі Цзіньпіна, ні московського диктатора.

Справа вся в тім, що Трамп зосереджений на вирішенні своїх власних проблем, проблем родини, заробітку родини, в другу чергу, скажімо, проблем Сполучених Штатів Америки. А місця для проблем України, Європи, Тайваню в нього не залишається.

Тому навіть ті невеликі витоки інформації, що десь там розмова була, я оцінюю як перебільшення тих діалогів, які могли вестися. А означає це, що там могли бути короткі якісь фрази, але далеко не змістовне обговорення проблем.

Принципово я не довіряю Трампу і його словам про його балачки на цю тему із Сі Цзіньпіном.

Я переконаний, якщо буде можливість десь там заплатити Україною, він це зробить, бо уже видно, що він все більше і більше схиляється не просто до співпраці з Путіним, а до спільного бізнесу з Путіним. А це, як ми прекрасно розуміємо, річ, яка може дуже щільно їх в'язати між собою.

Тому довіряти Трампу в питаннях посередництва, в мирних переговорах, думаю, що це велике перебільшення і надмірні сподівання в тому, що він здатен на цю ситуацію якось хоча би з користю для укладання компромісного миру вести.

Чи може втрата республіканцями контролю над Конгресом після проміжних виборів поставити під загрозу президентство Трампа та призвести до нового імпічменту?

В мене сумніву немає в тому, що демократи почнуть процедуру імпічменту. Зараз в мене лише сумніви в тому, наскільки серйозно в Сенаті будуть представлені демократи, щоби голосами обох палат Трампа відправити у відставку, бо в Палаті представників очевидно, що переможуть демократи і вони будуть мати там серйозну перевагу. А нині дискусія ведеться по шести штатах.

Якщо хоча би в половині з цих штатів демократи візьмуть більшість, це означає, що в них з'являться серйозні шанси на те, щоби розпочати процедуру імпічменту і завершити її успішно.

Я сподіваюся на те, що так і буде, але якщо перевага буде в Сенаті невелика, то це означає, що Конгрес Сполучених Штатів Америки шляхом законів зв'яже Трампа по руках і ногах, і буде він сидіти там як лялька, виконуючи лише представницькі функції.

Тобто я очікую як мінімум це загострення взаємовідносин між президентом Сполучених Штатів і Конгресом. А це нічого доброго ні зовнішньому світу, ні Сполученим Штатам Америки не принесе.

Тобто для нас це теж не дуже гарний сценарій, якщо постійна буде там конфронтація всередині?

Сполучені Штати просто випадають із світової політики. І це вже очевидно, зрозуміло. Політика ізоляціонізму.

Те, що Трамп поспішає зараз вивести війська, особливо важливі підрозділи з Європи, це свідчить про те, що Міністерство війни, Пентагон, вони прогнозують варіант, що Конгрес демократичний ухвалить рішення про зупинку виведення військ, про введення і створення баз в Польщі, в балтійських державах.

А Трамп у цій ситуації потрапить у вагон для тих, хто не палить. Це загострить відносини. І тут треба розуміти, що невідомо на що може піти Трамп і чи не потрапимо ми у ситуацію повстання штатів.

Америка дуже часто потрапляє в ситуацію, про що вона знімає кіно. Згадайте хоча би вежі-близнюки на Мангеттені чи те ж саме повстання штатів.

Чи можуть протести у США та загострення навколо Ірану призвести до серйозної внутрішньої кризи в країні?

Те, що стосується Трампа, то цей випадок, про який ви говорите, це винятково виборча риторика. А, як ми розуміємо, відносини між Трампом і Ньюсомом, губернатором, вони вже перейшли край червоних ліній. І тому, власне, ми чуємо цю риторику Дональда Трампа.

Дональд Трамп розуміє, що Каліфорнія як штат – це четверта економіка світу на зараз.

І тому, що б він там не говорив, він розуміє прекрасно, що Каліфорнію вже один раз зупинили в проведенні референдуму про вихід зі Сполучених Штатів Америки. Не виключено, що продовження подібної політики буде стимулювати каліфорнійську еліту в тому, щоб відправити Дональда Трампа туди, звідки він з'явився в Сполучених Штатах Америки.

Тому ситуація тут може бути вкрай напружена. І ще раз хочу зазначити, якщо ці довибори стабілізують ситуацію, це буде велике досягнення для Сполучених Штатів і для світу. Якщо ні, то ситуація лише буде загострюватися і Америка все менше і менше буде відігравати роль провідної держави світу.

Спалах чуми в Іркутську і ризики для світу

Пане Романе, чи може можливий спалах чуми в Росії перерости у проблему світового масштабу та наскільки серйозно варто реагувати на ці повідомлення?

Дозвольте я спочатку літературно відповім. Справа в тому, що Росія – це і є чума, це синоніми слова. Тому тут можна так сказати і обмежити цим трактуванням. А Путін – це теж чума, бо це той пацієнт номер нуль, який є розповсюдником зарази по всьому світу.

А ситуація в Іркутську і навколо Іркутська нині така, що дозволяє тільки говорити про варіанти розвитку подій і причини. Поки що нас годують тим, що лаборантка розбила колбу і в це чомусь вірять.

Хоча знавці прекрасно розуміють, що навіть якби вона була в місці, де є штами, вона мала б бути одягнена, відповідно захищена, і тому заразитися було неможливо.

Другий варіант треба розглядати, що це наслідки експедиції в прикордонні з Монголією. Там постійно ці речі трапляються, тому що там дуже багато гризунів, переносників.

Переносником цієї хвороби є зокрема блохи, воші, кліщі. І тому, якщо вона була в експедиції, це один із способів, як вона отримала це зараження.

Третій варіант. Я не виключаю, що треба розглядати питання підготовки біологічної зброї. Тим більше, що вона не рядова працівниця була. Вона брала участь в міжнародних змаганнях по боротьбі з інфекціями, причому такого серйозного типу, як чума. Тобто вона достатньо добре розумілася на всіх цих проблемах.

Зараз лікарі мовчать. Те, що нічого не каже головний санітарний лікар, відповідає відповідним параметрам у випадку, коли ситуація серйозна. Якщо ситуація серйозна, коли вводиться карантин в певні населені пункти, блокуються окремі лікарні, кількість пацієнтів там досягла вже більше 200, які в умовах карантину, це означає, що ситуація серйозна.

І про це скаже будь-який лікар, який працював в радянській системі. Не в російській, а в радянській системі навіть. Тому треба розуміти, що там є з чого турбуватися.

Чи є ризик потрапляння цієї біди до України? Є через фронт. І в цьому стосунку теж треба відповідні інструктивні речі донести і довести до воїнів Збройних сил України, бо контакт із військовополоненими і так далі, це все може мати дуже неприємні наслідки.

Чи могла Росія розробляти біологічну зброю в Іркутську та чим відсутність міжнародного контролю за такими програмами може загрожувати світу?

Насправді контроль цей мала Всесвітня організація охорони здоров'я, але з появою Трампа, як ми розуміємо, на неї спустили всіх собак. Сьогодні не тільки з точки зору таких знавців системи охорони здоров'я, геніальних, як Дональд Трамп, і ще більшого знавця Кеннеді, нинішнього міністра охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки.

Фактично мало того, що воно не фінансується, рівень довіри до ВООЗ мінімальний, і в нинішній ситуації вони лише тримають зв'язок із Москвою, де отримують якусь дозовану інформацію.

Мені доводилося знайомитися із окремими документами Всесвітньої організації охорони здоров'я останнім часом. Так от, навіть з їхніх позицій видно, що нинішні кроки, які вжиті Росією з метою локалізації зон зараження, введення карантину достатні, як вони вважають.

Тим більше, що ВООЗ констатує, що легенева чума – це не є непоборна інфекція. Якщо правильно ставиться діагноз і застосовуються в необхідних дозах антибіотики, то це річ, яка вирішується впродовж короткого часу.

Тому тут важливо, щоб були вжиті правильні кроки. Але якщо це питання пов'язано з розробкою біологічної зброї, то очевидно, що воно буде мати серйозну проблему, бо це вже мова зовсім про інший рівень роботи із штамами.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.