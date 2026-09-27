Путін тримає Трампа на гаку: Огризко розніс ідею переговорів США з Росією та Китаєм

Ініціатива Дональда Трампа залучити російського диктатора до тристоронніх переговорів із США та Китаєм є спробою легітимізувати воєнного злочинця. Подібні зовнішньополітичні кроки свідчать про глибоку залежність американського політика від Москви.

Про це під час ефіру 24 Каналу заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Дипломат переконаний, що прагнення організувати такий формат або запросити очільника Кремля на саміт G20 у Маямі виглядає абсолютно абсурдно. За його словами, ці дії продиктовані стрімким падінням рейтингів кандидата у президенти напередодні виборів.

Чому Трамп підігрує Кремлю

Намагаючись створити видимість успіхів, американський політик демонструє, що почувається значно комфортніше серед автократів, аніж у колі демократичних лідерів.

У мене немає жодних сумнівів у тому, що Путін тримає Трампа на якомусь великому гаку,

– Огризко, дипломат.

Він додав, що саме через це кандидат змушений робити те, що наразі потрібно російській владі.

Страх російського диктатора

Водночас експерт сумнівається у фізичній присутності очільника Росії на будь-яких міжнародних майданчиках за океаном. Головною причиною цього є банальний страх за власне життя та відсутність надійних гарантій безпеки.

Як це бункерний буде перелітати через Атлантичний океан? Він своєї тіні боїться, а тут летіти через океан без гарантій безпеки,

– Огризко, дипломат.

Поїздка диктатора до США просто неможлива за нинішніх умов.

До слова. Повну версію інтерв'ю з ексочільником МЗС України Володимиром Огризком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що росіяни купують оточення Трампа, а сам він може бути вразливим через певний компромат.

Також нещодавно Зеленський прокоментував можливість проведення переговорів у грудні під час саміту Великої двадцятки в Маямі.