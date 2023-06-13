Злочинна заява Путіна про "санітарну зону": в ОП вперше відреагували

Володимир Путін 13 червня виповз з бункера до так званих "воєнкорів". Там бункерний дід зробив цинічну заяву про "санітарну зону" на території України. В Офісі Президента наголосили: Росія хоче знищити все, що зможе, на окупованих територіях.

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента України – в ефірі телемарафону заявив, що заява Путіна – "доволі красномовна", інформує 24 Канал. Країна-терористка хоче знищувати все.

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Сьогодні була достатньо красномовна заява Путіна. Він сказав, що вони хочуть зробити "санітарну зону" в Україні. Це означає, що все, що вони окупували в Україні, вони будуть нищити, включно з Каховською ГЕС,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що окупанти хочуть втекти з України, програвши війну. Водночас перед цим знищити максимально все, що розташоване на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, мовиться про територію Криму.

Деталі злочинної заяви Путіна

Під час шабашу з так званими "воєнкорами" Путін побідкався через начебто "атаки безпілотниками". Бункерний дід заявив: якщо Росію продовжать обстрілювати, в Україні можуть створити так звану "санітарну зону". Про що б там собі не фантазував бункерний дід, його маразматичні плани не втіляться у життя. Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Росіяни не мають жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України.