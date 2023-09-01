Путін "слабкий" на слово, – Зеленський про наслідки смерті Пригожина для Кремля

Очільник Кремля продовжує розправлятися зі своїми суперниками у традиційний спосіб – фізично їх усувати. Президент Зеленський наголосив, що вбивати супротивника означає демонструвати свою слабкість.

"Усунувши" Пригожина, Путін вкотре довів свою політичну слабкість. Про це заявив глава держави під час онлайн-участі в міжнародному економічному форумі Ambrosetti в Італії.

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"Вбити суперника – прояв слабкості"

Путін чим далі, тим сильніше боїться втратити владу і отримати ножа у спину. Тремтячи від страху, він ліквідовує своїх колишніх "друзів" та з пересторогою ставиться навіть до підконтрольних йому органів влади у Росії.

За словами Зеленського, вбивши Пригожина, Путін довів свою безсильність.

Якщо це правда, що він вбив Пригожина, і тому є відповідні підтвердження, то це говорить лише про його слабкість. Він боїться свого конкурента,

– підкреслив президент.

Також Зеленський нагадав, що Пригожин – це терорист, який виконував накази Путіна. Тобто, очільник Кремля страхається навіть власних людей.

Глава держави наголосив, що так званий похід Пригожина на Москву оголив слабкі місця Путіна. По-перше, під час цього "заколоту" всі мали змогу побачити, що очільник Кремля був нездатний контролювати ситуацію в країні, а також безпекові сили у ній.

Його слову гріш ціна

Вдруге свою немічність російський диктатор продемонстрував, коли публічно пообіцяв Пригожину гарантії, а потім його вбив. У цьому випадку вже йдеться про слабкість путінського слова, вважає Зеленський. Він зазначив, що на цей момент передусім мають звернути увагу наші партнери.

Чи можна домовлятися в принципі з Путіним? Я думаю, що ні. За жодних умов. Тому що він не дотримує слова. І не питання, кому він дає це слово: своїм терористам чи якимось політичним лідерам усередині своєї держави чи ззовні. Путіну не можна довіряти, і його слово нічого не варте,

– наголосив президент.

Путін не довіряє власним інституціям

Також Зеленський зупинився на іншій цікавій деталі. Путін міг цілком посадити Пригожина після того, як той заледве державний переворот не здійнив. Дії терориста підпадали під кримінальну статтю. Однак глава Кремля відмовився діяти за законами своєї держави. На думку Зеленського, це свідчить про те, що він не довіряє навіть інституціям Росії, зокрема її судовій системі. Він злякався можливої зради, а також того, що радикально налаштована частина російського суспільства стане на бік Пригожина.

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