"Путін – вбивця": у Києві під посольством Росії – акція на підтримку затриманих кримських татар

У Києві біля посольства Росії зібрались люди, аби продемонструвати підтримку кримським татарам. Їх затримали напередодні в окупованому Криму.

На акцію під посольством держави-агресорки прийшли десятки людей. Вони показали російським дипломатам плакати з написами "Ні – репресіям", "Путін – вбивця".

Варто прочитати Нова серія репресій російських окупантів – помста за вдалу Кримську платформу, – Чубаров

Демонстранти вимагають звільнення затриманих татар

Вимога демонстрантів чітка – звільнити 5 викрадених кримських татар та усіх бранців, яких незаконно ув'язнила Росія.

Мовиться про затриманих: Ельдара Одаманова, Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеінова. Їх обшукали та відвезли у невідомому напрямку. Рідні та адвокати б'ють на сполох та роблять спроби знайти зниклих.

Дивіться фото з акції під посольством Росії / Фото RFERL:

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з діями окупантів на півострові – черговими обшуками та незаконними затриманнями.

Тим часом США відреагували на вересневе свавілля окупантів у Криму

Правозахисники вимагають звільнення затриманих кримських татар

Раніше термінове звернення щодо останніх подій в Криму зробили 14 правозахисних організацій України. Активісти закликали міжнародну спільноту та українську владу зробити все можливе, аби звільнити затриманих.