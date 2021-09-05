"Путін – вбивця": у Києві під посольством Росії – акція на підтримку затриманих кримських татар
Джерело:Укрінформ
У Києві біля посольства Росії зібрались люди, аби продемонструвати підтримку кримським татарам. Їх затримали напередодні в окупованому Криму.
На акцію під посольством держави-агресорки прийшли десятки людей. Вони показали російським дипломатам плакати з написами "Ні – репресіям", "Путін – вбивця".
Варто прочитати Нова серія репресій російських окупантів – помста за вдалу Кримську платформу, – Чубаров
Демонстранти вимагають звільнення затриманих татар
Вимога демонстрантів чітка – звільнити 5 викрадених кримських татар та усіх бранців, яких незаконно ув'язнила Росія.
Мовиться про затриманих: Ельдара Одаманова, Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеінова. Їх обшукали та відвезли у невідомому напрямку. Рідні та адвокати б'ють на сполох та роблять спроби знайти зниклих.
Дивіться фото з акції під посольством Росії / Фото RFERL:
Тим часом США відреагували на вересневе свавілля окупантів у Криму
Правозахисники вимагають звільнення затриманих кримських татар
Раніше термінове звернення щодо останніх подій в Криму зробили 14 правозахисних організацій України. Активісти закликали міжнародну спільноту та українську владу зробити все можливе, аби звільнити затриманих.