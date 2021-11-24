Путін веде Росію до розвалу, – Огризко про відносини Кремля зі Заходом

Головна мета Кремля полягає в тому, щоб розірвати Євросоюз і НАТО на частини й працювати з кожним окремо. Проте наразі Володимир Путін веде до розвалу тільки Росію.

Водночас країни Євросоюзу почали розуміти наміри Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Захід відгороджується від Росії

За словами колишнього глави МЗС України, тенденція позитивна – на Заході, хоч і повільно, але рухаються в правильному напрямку і починають відгороджуватися від Росії.

Всі занепокоєння та розмови з Кремлем про те, що треба тримати діалог, є безперспективними і безрезультатними, зазначив Володимир Огризко.

Мрію про те, щоб українці могли протриматися ще кілька років завдяки своїй жорсткій позиції щодо Росії і допомоги зі Заходу. Бо Путін веде Росію, на мою думку, до розвалу. Побажаємо йому в цьому великих успіхів. Володимир Огризко Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках

Росія намагається розірвати ЄС

Володимир Огризко пояснив, що Росія намагається розділити ЄС і НАТО на частини, адже протистояти кожному окремо буде легше. "Північний потік-2" – лише один з інструментів цієї значно глобальнішої гри. Це просто те, що дозволяє сварити країни ЄС і НАТО на очах.

"Путіну це (сварити країни Євросоюзу – 24 канал) вдається, адже сьогодні ЄС поділений, якщо не навпіл, то щонайменше серйозно між Польщею, країнами Балтії та Німеччиною. Це в інтересах Путіна", – сказав колишній глава МЗС України.

Згідно з Женевською конвенцією, кожен нелегальний мігрант може просити політичного притулку в ЄС. Проте через міграційну кризу на кордоні Білорусі в Польщі вирішили не коритися "законам Європи" – ухвалили право "видворяти нелегалів одразу у разі незаконного перетину тими кордону".

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