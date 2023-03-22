Путін відповідатиме за скоєні ним злочини, як відповіли нацисти понад 70 років тому, – Politico

Кремль вивіз з України щонайменше 16 тисяч наших дітей. Їх вивозили нібито, щоб захистити від війни, або тому, що вони сироти. Проте себе видала російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Вона визнала в телеграмі у вересні 2022 року, що насправді дітей вивозять, щоб перетворити їх на патріотичних росіян. Через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

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Редактор POLITICO Europe Джеймі Деттмер написав, що в ордері МКС є відлуння 1949 року і восьмої справи Нюрнберзького процесу. У ній було 14 підсудних, які були посадовими особами різних організацій СС. Їх засудили за викрадення польських та інших дітей з їх батьківщини, зокрема під час Другої світової війни.

Щодо вивезених з України дітей, то Львова-Бєлова писала, що діти інколи демонстрували "негатив": група з 30 осіб з Маріуполя зухвало співала гімн України, погано відгукувались про президента Росії Владіміра Путіна, і скандувала "Слава Україні". Та через деякий час, як вона радісно зазначила, ставлення дітей "трансформувалося в любов до Росії".

Автор також пригадує, що за даними Польського Червоного Хреста орієнтовно 200 тисяч польських дітей, а також невідому кількість дітей інших національностей вивезли під час Другої світової війни до нацистської Німеччини.

Дітей забирали на германізацію, деяких – на примусові роботи, тих, хто не пройшов расову оцінку, – відправляли до спеціальних центрів для медичних експериментів.

Варто зауважити, що маленькі польські діти були повністю германізовані. Натомість старші чинили опір – в одному з центрів перевиховання вони вночі будили молодших, щоб прочитати їм молитви польською. Все для того, щоб діти не забули, звідки вони.

Щодо українського хлопчика Пилипа, якого усиновила Львова-Бєлова, то вона говорила, що він спочатку був непокірним, нескінченно розповідав про те, як брав участь у демонстраціях на підтримку української армії. Але у вересні так звана уповноважена заявила, що він "отримав паспорт громадянина Росії та не випускає його з рук!".

Варто зауважити, що для прокурорів Нюрнберга мета судових процесів полягала не лише в засудженні та покаранні військових злочинців, а й в тому, щоб:

світ чітко побачив докази нацистських жахів;

делегітимізував нацистів в очах німців;

закріпив злочин агресії в міжнародному праві.

Хан прокоментував відповідальність Путіна

Ми бачимо дуже чітко, що міжнародне право розглядається як одна з найважливіших опор для забезпечення підтримки миру та безпеки. Йдеться не лише про юриспруденцію та важливі нормативні цінності, це справді про основні стандарти поведінки, які забезпечують підзвітність і безпеку,

– заявив прокурор МКС Карім Хан.

Видання написало, що побоювання полягають у тому, що спеціальний трибунал зіткнеться з тими ж сумнівами та перешкодами, які завадили Нюрнберзькому процесу. Проте Хан запевнив, що МКС є впливовим судом.

Прокурор МКС також заявив, що минула чверть століття від моменту підписання Римського статуту.

"У нас встановлена юрисдикція. Рада Безпеки ООН чітко визнає нас міжнародним судом. Я вважаю, що моя робота полягає в тому, щоб закон діяв", – заявив Хан.

Він також відповів на питання, чи міг уявити, що Владімір Путін постане перед судом, як сербський Слободан Мілошевич. На це Хан сказав: "Ми починаємо з доказів. І це те, що ми робимо".