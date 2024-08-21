Не випадковий візит, – Гудков пояснив, для чого Путін полетів у Чечню

Російський диктатор Владімір Путін упродовж двох днів перебував в Азербайджані, а потім вирушив у Чечню. Там зустрівся з Рамзаном Кадировим і вперше з 2004 року відвідав школу у Беслані, де внаслідок теракту загинули сотні дітей.

Путін наказав своїй адміністрації ігнорувати події на Курщині. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що тепер очільник Кремля намагається показати, що займається своєю роботою.

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Яка мета візиту до Чечні

Для того, щоб абстрагуватися від проблем у Курській області, Путін зосередився на інших кроках. Тож візитами в Азербайджан, Чечню, Беслан він хоче відвернути увагу громадськості від операції ЗСУ.

Ба більше, поїздку у Беслан можна назвати явкою на місце злочину. Адже всі пам'ятають, що наказ на штурм школи віддав саме Путін. Більшість людей загинули саме через це.

Довідково! Теракт у Беслані тривав з 1 по 3 вересня 2004 року у школі № 1. Група терористів захопила понад тисячу заручників під час свята з нагоди початку навчального року. Після провалу переговорів було ухвалене рішення про штурм. Внаслідок цього загинуло більше ніж 300 людей, більшість з них діти.

"У нікого в Беслані немає сумнівів, що винен у всьому Путін. Він віддав наказ на кривавий штурм, застосування важкої зброї у школі. Загалом, візит у Чечню невипадковий, адже ставить хрест на усіх маніпуляціях про нібито хворобу Кадирова", – розповів Геннадій Гудков.

Путін приїхав і показав, що нібито все під контролем. Цікаво, що Росія мала розвіддані про підготовку до прориву кордону, але не звернула на них уваги. Всі наступні події стали поразкою для російської армії та позначились на настроях людей.

Населення побачило, що воно не потрібне своїй владі, а Путін готовий використовувати тактику випаленої землі не тільки в Україні. На тлі цього різко зросло негативне ставлення до Путіна та війни.