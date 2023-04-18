Відчувають близьку поразку: російський журналіст про мету приїзду Путіна на окуповані території

18 квітня російський президент Владімір Путін нібито відвідав окуповані території Херсонської та Луганської областей України. Своїм візитом він хоче продемонструвати, що "оберігає" ці землі.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Тимур Олевський. Він додав, що Путін лише нещодавно почав відвідувати окуповані території, а до цього боявся це робити.

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За його словами, візити президентів до армії – це звичайна світова практика. Так робили американські президенти, раптово навідуючи контингент в Іраку чи Афганістані. Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення робив такі поїздки. Водночас Путін довго боявся відвідувати російську армію на окупованій території України.

На відміну від Зеленського, який приїздив у Бахмут і про це знали в момент візиту, про поїздки Путіна повідомляють за якийсь час. До того ж достеменно не відомо, чи не був це черговий двійник,

– заявив Олевський.

На думку журналіста, цей візит спрямований на те, щоб показати росіянам, що Путін принаймні намагався захистити окуповану територію.

"Чим більше Україна наголошує про свій контрнаступ, тим більше російське вище керівництво впадає у зневіру. Принаймні так виглядає збоку. Це означає, що українська армія максимально готова виконати завдання, які перед нею ставлять", – додав Олевський.

Що відомо про приїзд Путіна