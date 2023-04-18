Міг бути і двійник, – Жданов назвав причину поїздки Путіна на Херсонщину
Очільник Росії здійснив "робочий візит" до тимчасово окупованої Херсонської області. Також стало відомо, що Путін завітав і на Луганщину.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, головна мета таких візитів диктатора – це поширення пропаганди.
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Яка мета візиту
Олег Жданов пояснив, що у такий спосіб, росіяни хочуть довести, що Владімір Путін, так само як і президент України Володимир Зеленський, може їздити на фронт та спілкуватися із військовими близько до лінії розмежування.
Головна мета – повернути віру у те, що їхній президент супергерой,
– наголосив він.
На його думку, такий план точно не спрацює із Путіним, бо він – людина похилого віку з проблемами зі здоров'ям.
Двійник Путіна викрив себе
Військовий експерт наголосив, що навряд чи справжній Путін приїхав би до Херсонщини з огляду на те, що він дуже боїться заразитися коронавірусом.
Насправді я думаю, що це двійник,
– зауважив він.
Жданов зазначив, що Путін останнім часом намагається себе убезпечити, відмовляючись від будь-яких зустрічей без нагальної потреби.
"Я більше вірю у те, що написав Пушилін у своєму твітері, що в нього вже сідниці болять сидіти на карантині для того, щоб потрапити на зустріч із Путіним", – підкреслив він.
За його словами, у Путіна боязнь мікробів та вірусів. Двійники ж диктатора не завжди демонструють однакову поведінку.
На Пасхальному богослужінню він на окремому балконі був, а в радіусі 50 метрів жодної людини навколо немає. Хоча він також там махає руками, хреститься, а у Путіна руки не дуже рухомі,
– влучно відзначив Олег Жданов.
На його думку, тому на Херсонщині був черговий двійник Путіна.
Візити Путіна на фронт: дивіться відео
- Під час свого “робочого візиту” на Херсонщину та Луганщину Путін не зміг обійтися без чергового пафосу. Цього разу він "відмітив заслуги" командувач ВДВ Теплинського.
- Також диктатор подарував ікону військовим та привітав їх з Великоднем. Ймовірно, Путін сподівається, що Бога також можна буде підкупити та відтермінувати дату смерті своїм слугам.
- У березні стало відомо про те, що Путін нібито навідувався в Маріуполь і Крим, що в Донецькій області, для того аби "зустрітись зі звичайними людьми".