Путін розкидався новими заявами про буцімто втрати України: у Генштабі висміяли слова диктатора
Владімір Путін вірить у всі ті байки, які йому доносить військове керівництво. Тож він активно хизувався даними про буцімто втрати ЗСУ. Але наші військові вщент розбили заяви президента.
Пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі "Радіо Свобода" висміяв Путіна. За його словами, такі заяви з боку президента Росії – ніщо більше, ніж "самонавіювання".
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У Росії "малюють неймовірні цифри"
Це самонавіювання, самопереконання. Ми ж знаємо, що насправді з Путіним його радники спілкуються мовою папочок і звітів. Потрібно було подавати переможні реляції, не повідомляти йому, що фактично українці мають успіх, проводять активні наступальні дії,
– наголосив Ковальов.
Саме тому у Росії поразки на фронті пояснюють вже інакше. Мовляв, військові країни-агресорки "потужно воюють, знищують українську техніку". Щоб це демонструвати, у Кремлі малюють "якісь неймовірні цифри", наголошує пресофіцер.
Представник Генштабу нагадав, що минулого тижня оборонне відомство Росії публікувало ролик, на якому буцімто "знищують" нашу техніку. Його здивував той факт, що під виглядом знищених танків хочуть подати техніку, яка нагадує комбайни, що "просто працюють у полі".
Про це вже розказали всі аналітики. Це навіть висміяв терорист Пригожин. Очевидно, що такі заяви і такі відео потрібно більше для заспокоєння російського народу, електорату з традиційним російським гаслом, що так звана "СВО" йде по плану,
– підкреслив Ковальов.
Чим ще хизувався Путін
- Під час зустрічі з воєнкорами 13 червня президент Росії також хизувався втратами ЗСУ за минулий тиждень. Мовляв, під час наступу наших військових, втрати з боку Росії буцімто "вдесятеро нижчі". Але у традиційній манері цифр ніхто не називав.
- Водночас він заявив, що контрнаступ ЗСУ триває. За словами бункерного діда, розпочався він 4 червня. І що наші військові вже буцімто встигли втратити 25 – 30% техніки, яку поставили нам міжнародні партнери.
- Вкрай дивно, що Путін не заявив, що західна техніка починає виходити з ладу ще дорогою до України. І що російське військо знищило не 25 – 30, а 250 – 300% машин, які ми отримали. Мабуть, Конашенков трохи недопрацював, донісши диктаторові чергову вигадану статистику.
- Під час розмови з воєнкорами Путін ще й єхидно усміхався. Мовляв, "чудово горять" Bradley і Leopard. Такий акцент на цьому президент Росії робить не випадково. Він намагається всіма силами применшити успіхи ЗСУ та бодай якось підняти моральний дух росіянам, які так і не побачили перемог з боку Росії.