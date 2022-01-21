Путін використає Лукашенка як корисного ідіота, – Латушко про нову агресію Росії проти України

Риторика Олександра Лукашенка щодо України є абсолютно антиукраїнською. Ба більше, мовиться не тільки про риторику, але й про конкретні дії. У такий спосіб Володимир Путін може його використовувати.

Доказом є те, що Лукашенко фактично і юридично визнав Крим "російським", а також погрожує Україні можливими воєнними діями. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр культури Білорусі, дипломат Павло Латушко.

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Як зазначив Латушко, також самопроголошений президент Білорусі постійно говорить про націоналістів і українську зброю у Білорусі.

Цю людину Путін використає як корисного ідіота у разі забезпечення вторгнення з території Білорусі в Україну,

– запевнив білоруський опозиціонер.

Що відбувається поблизу українського кордону

Латушко зазначив, що у Білорусі вже є десятки ешелонів з воєнною технікою Росії. Загалом їх начебто має прибути 200.

"Можете уявити, якою буде кількість російських військових, які перебуватимуть на території Білорусі у найближчі дні. В бойовій готовності збройні сили Білорусі, велике угрупування збройних сил Росії, зокрема, військово-морські сили, повітряно-космічні сили, С-400", – сказав Латушко.

Він наголосив, що не можна виключати мобілізації білоруських резервістів з 1 лютого для так званих навчань.

Якщо цього недостатньо і ви вважаєте, що це мирні дії щодо України – я співчуваю. Можна засунути голову у пісок, не помічати цього і розраховувати, що Лукашенко "проявить мудрість і добро",

– додав Латушко.

Дипломат вважає, що навіть якщо зараз не відбудеться ескалації ситуації на кордоні України – це буде протидія США та НАТО, які цього недопустять.

Латушко про стосунки Путіна та Лукашенка: дивіться відео

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