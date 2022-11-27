Путін використовує зиму як зброю, але успіху цим не досягне, – Столтенберг

Генсек НАТО заявив, що російський диктатор намагається використовувати зиму як зброю. Зокрема, атакує енергетичну інфраструктуру. Тож Альянсу потрібно збільшити допомогу для України.

Про це Столтенберг заявив напередодні засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Генсек зауважив, що Путін реагує на поразки своєї армії "з більшою жорстокістю". Однак, досягти успіху він не зможе.

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"Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну"

Єнс Столтенберг зазначив, що окупанти обстрілюють енергетичну систему України, аби "поставити державу на коліна".

Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але він не досягне цього успіху,

– наголосив генсек НАТО.

Високопосадовець також додав, що чим більше у нашої держави буде військових успіхів, тим сильнішою буде наша позиція на переговорах.

Столтенберг переконаний, що всі партнери мають посилити підтримку України. Мовляв, саме це допоможе нашим громадянам відстояти своє право на самозахист.

Натомість якщо б Путін виграв війну, він та інші деспоти продовжували би використовувати насильство для досягнення своїх цілей, впевнений генсек НАТО.

Це може означати більше війни та більше страждань. Це зробило б наш світ ще небезпечнішим. У наших інтересах, щоб Україна перемогла. Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо країні військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – підтримати Україну,

– підкреслив Столтенберг.

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Військова допомога для України: останні новини

Польський Уряд попросив Німеччину передати Україні ППО Patriot. В ОП вже відреагували на таку ініціативу. Михайло Подоляк зазначив, що ППО – це не про наступ. Це виключно для захисту мирного населення від ракетних ударів.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що нам дуже потрібні боєприпаси до німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Також необхідні літаки.

Зауважимо, що Німеччина нещодавно передала 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Крім того, готують й іншу техніку до відправлення.

Бельгія відправить в Україну підводні дрони та мобільні лабораторії.

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