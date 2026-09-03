Путін цинічно виправдав щоденні удари по Україні "скринькою Пандори"

Російський диктатор Володимир Путін назвав атаки на українські міста "відповіддю" для тих, хто нібито відкрив "скриньку Пандори". За його словами, Росія завдає ударів, щоб завдати шкоди її інтересам, однак очільник Кремля "забув" згадати, хто саме запустив першу ракету.

Слова очільника Кремля наводять російські пропагандистські ЗМІ.

Наслідки чергових ворожих обстрілів

Росія завдає ударів у відповідь по Україні, щоб не кортіло нам шкодити,

– зухвало висловився російський президент.

Свої заяви кремлівський ватажок виголошує на тлі чергових воєнних злочинів російської армії. Зокрема, вдень 3 вересня окупанти вдарили по Дніпру, де спалахнули склади логістичної компанії.

Внаслідок цієї атаки одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення, серед яких 20-річний юнак перебуває у важкому стані.

Окрім цього, протягом цієї ж доби російські війська двічі атакували безпілотниками Хмельниччину. Через падіння уламків та пожежу в складському приміщенні щонайменше одна цивільна особа отримала поранення.

Відомо й про наслідки на Київщині, а також про ракетну атаку ворога на Печеніги Харківської області.

Цинічна риторика Кремля

Подібні заяви є звичною спробою російської пропаганди викривити дійсність. Нагадаємо, раніше ми писали, як очільник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував заяви Путіна, звернувши увагу на тотальну неадекватність звинувачень з боку країни-агресорки.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, очільник Кремля регулярно вигадує абсурдні виправдання війні та раніше порівняв агресію проти України з полюванням на диких тварин.