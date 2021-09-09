Путін вирішив не їхати на саміт ООН, куди збирається Зеленський

Президент Росії Володимир Путін не візьме участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН, яка відбудеться у другій половині вересня. Натомість делегацію Кремля очолить голова МЗС Сергій Лавров.

Російський президент вирішив не летіти у Нью-Йорк цього року. Причин такого рішення у Кремлі не озвучили.

Зверніть увагу Ми не ховаємось і готові, – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна

У Путіна інші плани

Речник президента Росії Дмитро Пєсков розповів журналістам, що у плани Путіна поїздка на сесію Генасамблеї ООН не входить.

Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї,

– заявив Пєсков.

Замість президента поїде міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Коротко про можливу зустріч Зеленського з Путіним:

Ще у квітні 2021 року Володимир Зеленський запропонував російському президенту зустрітися. Натомість Володимир Путін запропонував президенту України зустрітися з бойовиками на Донбасі.

Володимир Путін заявив, що зустріч із Зеленським не має сенсу, бо українські питання "вирішують не в Києві".

Також Дмитро Пєсков заявив, що ще одною перешкодою для зустрічі є питання Криму, яке для Кремля "уже вирішене.