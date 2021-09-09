Путін вирішив не їхати на саміт ООН, куди збирається Зеленський
9 вересня 2021 , 15:04Читать новость на русском
Джерело:"Интерфакс"
Президент Росії Володимир Путін не візьме участь у 76-й сесії Генасамблеї ООН, яка відбудеться у другій половині вересня. Натомість делегацію Кремля очолить голова МЗС Сергій Лавров.
Російський президент вирішив не летіти у Нью-Йорк цього року. Причин такого рішення у Кремлі не озвучили.
Зверніть увагу Ми не ховаємось і готові, – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна
У Путіна інші плани
Речник президента Росії Дмитро Пєсков розповів журналістам, що у плани Путіна поїздка на сесію Генасамблеї ООН не входить.
Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї,
– заявив Пєсков.
Замість президента поїде міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.Зверніть увагу! 8 вересня 2021 року речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що ОПУ готує поїздку Володимира Зеленського на серію Генасамблеї ООН, яку відкриють 14 вересня 2021 року.
Коротко про можливу зустріч Зеленського з Путіним:
- Ще у квітні 2021 року Володимир Зеленський запропонував російському президенту зустрітися. Натомість Володимир Путін запропонував президенту України зустрітися з бойовиками на Донбасі.
- Володимир Путін заявив, що зустріч із Зеленським не має сенсу, бо українські питання "вирішують не в Києві".
- Також Дмитро Пєсков заявив, що ще одною перешкодою для зустрічі є питання Криму, яке для Кремля "уже вирішене.