Путін вирішив збільшити зарплати військовим і силовикам

Президент країни-агресора Володимир Путін розпорядився збільшити зарплати для військових і силовиків вище інфляції. Відповідне доручення він дав російському уряду.

Військовим у Росії піднімуть зарплати

Доручення президента опублікували на сайті Кремля. Водночас конкретну суму, на яку планують збільшити зарплату, не вказали.

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У дорученні мовиться: "При підготовці проєкту закону про федеральний бюджет на 2022 рік і на плановий період 2023 і 2024 років передбачити:

бюджетні асигнування на індексацію в 2022 і 2023 роках грошового забезпечення військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів вище рівня інфляції".

Росія допускає повномасштабне вторгнення в Україну

9 вересня у Росії стартували військові навчання Москви та Мінська "Захід-2021". У них візьмуть учать понад 200 тисяч людей, з яких 13 тисяч – на території Білорусі. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що Кремль розмістив додаткові сили біля кордону України. Тому ворожого наступу можна очікувати будь-коли.

Президент Володимир Зеленський на форумі YES 10 вересня також допустив можливу російську ескалацію. Водночас він зауважив, що це стане найбільшою помилкою для держави-агресорки. У Держдумі з відповіддю не забарилися. Там заявили, що війна, мовляв, можлива, якщо "ініціатором буде Київ".