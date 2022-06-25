Путін вірить, що він рівноцінний суперник НАТО, – політолог оцінив шанси наступу на Литву

Кремль агресивно погрожує Литві через обмеження транзиту товарів по своїй території. Це – російський шантаж, від якого можуть бути несподівані наслідки.

Про це 24 каналу заявив український політолог Петро Олещук. Путін з його посіпаками може й вважає себе рівноцінним суперником для держав НАТО. Однак ресурсів, щоб воювати з ними в Росії буквально немає.

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Якщо Росія нападе на Литву – це буде швидкий кінець для "недоімперії"

Петро Олещук наголошує, що це – типовий шантаж від російської влади. У такий спосіб Кремль намагається підвищувати ставки, щоб розпочати певні політичні переговори та отримати більш-менш вигідні для себе умови. Це питання вони можуть ввести в контекст щодо України, якщо такі перемовини взагалі відбудуться.

Паралельно Кремль готує власних громадян до "нового життя". Тепер їм потрібно налагодити логістику до Калінінграда через море.

Коли Росія переходить до абсолютно агресивних погроз про захоплення і знищення, то, скоріш за все, реальних аргументів в них немає. Паралельно з цими жорсткими заявами вони вже починають готувати громадян до нової реальності. Соловйов, наприклад, розповідає, що в Калінінград все постачатимуть через море, – наголошує пан Олещук.

На його думку, цілком реально, що Путін та його "соратники по бункеру" справді вірять, що вони рівноцінний суперник для НАТО. Але це все казочки.

Ймовірно, у військовому керівництві Росії є люди, які розуміють, що військовий конфлікт з НАТО стане кінцем для держави. Адже окупанти залучили значну частину власних ресурсів на війні проти України.

"Якщо вони реально будуть вважати, що можуть у якийсь військовий спосіб вирішувати питання, пов’язані з країнами НАТО, то це буде дуже швидке завершення історії цієї "недоімперії", – наголосив політолог.

Путін вірить, що він рівноцінний суперник для НАТО – політолог: дивіться відео

Литва блокує Калінінградську область

Нещодавно Литва заборонила перевозити транзитом російські товари через свою територію. З 18 червня вони перестали пропускати такі поїзди. Також під забороною опинився автомобільний експорт. В тамтешньому МЗС пояснили, що просто виконують рішення Євросоюзу.

Росіяни буквально "згоріли". Там вже почали розповідати, що в них тепер "розв’язані руки". А згодом почали військові навчання в Калінінградській області, де стріляли з "Градів" та "Ураганів".