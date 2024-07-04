Російський диктатор Владімір Путін не полишає демонструвати своє оманливе прагнення до досягнення миру. Цього разу він повернувся до своїх улюблених пропагандистських заяв щодо "стамбульських переговорів".

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує 24 Канал. Відповідну тему він зачепив у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані.

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Що сказав Путін про "мирні перемовини"

Домовленості Москви та Києва, парафовані у Стамбулі, залишаються на столі й можуть лягти в основу мирного врегулювання в Україні,

– заявив кремлівський господар.

За його словами, саме делегація нашої держави відмовилася від перемовин, до того ж нібито за прямою вказівкою з Лондона та Вашингтона. Раніше пропагандисти неодноразово звинувачували у цьому Бориса Джонсона.

Нещодавно Володимир Зеленський наголосив, що "жодні ультиматуми не є перемовинами". Через це в української й російської сторін у Стамбулі не вийшло домовитися про подальший розвиток подій.

Український очільник підкреслив, що Мінські угоди – це також був ультиматум для нашої держави й був заморожений конфлікт. Адже для Путіна потрібна була пауза, щоб підготуватися до вторгнення.

Що цьому передувало: коротко

До слова, раніше російський диктатор Владімір Путін 14 червня цинічно заявив, що нібито готовий до перемовин з Україною про мир "хоч завтра". Однак тут одразу почав ставити нові умови для початку переговорів.

А вже 3 липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив кремлівському господарю, що Анкара готова зробити внесок і може закласти основу для угоди про припинення вогню між Росією та Україною.