Путін похвалив армію, яка "береже людей" і нагадав про готовність стратегічних ядерних сил

Російський президент Владімір Путін виступає з "посланням" Федеральним зборам. Під час свого виступу він похвалив російську армію.

Владімір Путін зазначив, що російська армія "набула колосального бойового досвіду". За його словами, "пройшли гартування" командири, які "бережуть людей" та "грамотно виконують задачі".

Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну

"Армія та флот збільшують потужності"

Виступ Путіна, як і завжди, далекий від реальності. Він розповів, що росіяни використовують нову техніку та у всіх ланках здобули омріяний прогрес.

Путін наголосив, що Росія бачить, де і які є проблеми та безперервно веде роботу зі збільшення потужностей армії та флоту. Однак ми чудово знаємо, що російський флот вперто продовжує трансформуватись на підводний, а втрати росіян давно перетнули позначку 400 тисяч.

Путін буквально за кілька хвилин після того, як стало відомо про знищення вже третього Су-34 за добу 29 лютого зазначив, що російське військо володіє ініціативою.

На цілій низці напрямків вони впевнено наступають та звільняють нові території,

– марить Путін.

Не обійшлося і без традиційних тез російської пропаганди. Зокрема, він знову почав говорити, що не Росія розв'язала війну на Донбасі, але вона зробить все можливе, щоб її закінчити та "викорінити нацизм".

Вже традиційно він згадав і про те, що стратегічні ядерні сили перебувають у стані повної готовності. Ядерний шантаж – один із улюблених методів російського президента.

Крім цього, він, звісно ж, наголосив на успіхах збройної промисловості. За його словами, усе, що планували з 2018 року, вдалося здійснити.

Інші заяви Путіна