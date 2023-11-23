Ключових країн на саміті не було: в ОП пояснили, чому Путіна покликали на G20

У середу, 22 листопада, у форматі онлайн відбувся саміт G20. На ньому виступив і російський президент Владімір Путін. Натомість Джо Байден та Сі Цзіньпін відмовилися від участі.

Путін – це не рівень Джо Байдена і Сі Цзіньпіна. Про це 24 Каналу відзначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Політика Росії

США та Китай хочуть мати прогнозоване майбутнє. Натомість Росія пропагує деструктивну політику: фінансує терористичні організації, зокрема ХАМАС, дискредитує глобальні бренди і максимальн неконструктивно поводить себе в Радбезі ООН, де їй узагалі не місце.

"Коли заходить особина Васілій Небензя розказує, що Росія "дотримується" міжнародного права, мовляв, ми вбиваємо, але вбиваємо за правилами, то це спонукає навіть нейтральні країни дивитись на це зі скепсисом", – відзначив Михайло Подоляк.

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Путін не має майданчиків для виступу. А тому використовує будь-яку можливість, аби "продати своє примітивне бачення світу". Для російського диктатора ключовими є насилля, вбивство, "русскій мір", який має домінувати у світі.

З реально великих країн це нікому не потрібно. Коли ти сидиш і віртуально слухаєш токсичну й архаїчну людину, яка нічого тобі точно не додасть, це означає, що ти освячуєш його присутність. Навіщо великим країнам токсичний персонаж?,

– поставив риторичне питання радник голови ОПУ.

Відношення Китаю

За словами Михайла Подоляка, ще є низка країн, які вважають Росію потужним гравцем. Наразі вони використовують момент, коли вона ослабла для отримання своєї вигоди.

"Росія вже втрачає всі свої шанси на майбутнє бути глобальним гравцем. Інші використовують залишкову вартість Росії, щоб збільшити свою. Ми бачимо абсолютно продуману поведінку КНР в цьому плані. Вони сьогодні ведуть безпосередньо комунікацію зі США", – пояснив посадовець.

Китай не є винятком у списку країн, які використовують Росію. Для нього країна-агресорка була потрібна для підвищення власної вартості на глобальному політичному ринку. А наразі не має великого значення, як і для інших країн, які входять до G20.

Я хочу, щоб всі розуміли: Китай не підтримуватиме Росію з точки зору того, як ми з вами це розуміли рік чи два тому. І давайте наголосимо, що на G20 не було ключових країн. Навіть у віртуальному форматі,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Саміт G20 і виступ Путіна: що відомо