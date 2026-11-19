Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не заперечує проти участі європейських представників у мирних переговорах щодо України. Однак перед цим вони, за його словами, мають виконати одну умову.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Яку умову Путін висунув Європі?

Очільник Кремля заявив, що питання безпеки України має розглядатися в контексті загальноєвропейської безпеки. За його словами, обговорювати такі питання без участі європейських країн було б дивно.

Водночас Путін наголосив, що перед долученням до переговорів представники Європи повинні приїхати до Москви.

Ми погодилися, що безпека України має бути вписана у європейську безпеку. Але було б дивно обговорювати безпеку Європи без Європи. Тому ми погодилися на залучення європейців, але насамперед вони повинні приїхати до Москви, щоб ми обговорили це з ними,

– заявив Путін.

Раніше Росія виступала проти участі європейських представників у тристоронніх переговорах зі США та Україною. Натомість Вашингтон наполягав на їхньому залученні.

Під час попереднього раунду переговорів в Абу-Дабі представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії проводили окремі зустрічі з українською й американською делегаціями, однак безпосередньо до тристоронніх перемовин не долучалися.

Що відомо про мирні переговори?

Раніше 24 Канал повідомляв, що 12 листопада спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з Путіним заявив про підготовку нового раунду переговорів за участі європейських партнерів. Згодом Джаред Кушнер підтвердив згоду Кремля на їхнє залучення.

Водночас 19 листопада Путін, Трамп і Сі Цзіньпін ухвалили спільну декларацію за підсумками зустрічі в Китаї. У документі йдеться про ядерну безпеку, реформу ООН та Міжнародний кримінальний суд, однак немає згадок про Україну.