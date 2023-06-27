Путін визнав, що Росія була на межі громадянської війни під час заколоту Пригожина

Президент Росії Владімір Путін звернувся до громадян своєї держави після того, як заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина провалився. З-поміж іншого, він констатував, що, справді, Росія була за крок до громадянської війни.

Так зване "збройне повстання" вагнерівців розпочалось ввечері 23 червня і не протрималось навіть добу. Попри це, сам "кремлівський карлик" усвідомлює ризики, які міг спричинити цей заколот. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Путін про громадянську війну

Власне, диктатор вирішив провести урочисте нагородження солдатів, які "брали участь в придушенні бунту".

Ви фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко та злагоджено,

– сказав Путін, звертаючись до військових.

Насправді це звучить дуже смішно, адже військові Росії фактично нічого не зробили, аби зупинити ПВК "Вагнера".

Пригожин сам вирішив розвернути колони. Тому яка у цьому була роль путінських солдатів – не дуже зрозуміло.

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Також заяву стосовно цього зробив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков. За його словами, у Кремлі "не вважають", що збройний заколот Пригожина похитнув позиції російської влади й, зокрема, Путіна.

Варто також згадати маразматичні слова голови Росгвардії Віктора Золотова. Він, взагалі, запевнив, що у Кремлі нібито знали, що вагнерівцям не вдасться зчинити переворот: "Ми знали, що переможемо, Москву бунтівники не взяли б".

Разом з тим він приплів до цієї історії західні спецслужби, які нібито "працювали під час заколоту Пригожина". Словом, нічого оригінального він не сказав.

Що відбувається після заколоту