Путін грає у "ва-банк": Тимочко оцінив втрати росіян на фронті

Владімір Путін віддає накази не припиняти наступальні дії на території України. Це призводить до серйозних втрат на полі бою, проте диктатор має на меті, попри все, досягти своїх цілей.

Голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що окупанти зберігатимуть свій наступальний потенціал допоки Сили оборони не накопичать необхідну кількість зброї для протидії ворогу. За його словами, Путін зараз грає "ва-банк", адже розуміє, що російська армія не може нескінченно довго штурмувати українські позиції.

Дивіться також Може стати кінцем Путіна: чим диктатора активно лякають російські генерали

Путін користується моментом

Іван Тимочко висловив думку, що диктатор знає, що мобілізаційний ресурс у Росії рано чи пізно вичерпаються, тому диктатор використовує момент, коли росіяни ще готові йти помирати за шалені гроші, які обіцяють у міноборони.

Якщо Путін відчуватиме, що армія не виконує завдання, але фінансово розумітиме, що він спроможний збільшити на неї видатки, то пробуватиме провести мобілізацію,

– припустив голова Ради резервістів сухопутних військ.

Він пояснив, що мобілізація це складний процес, адже людей потрібно готувати до війни та проводити фахові навчання.

Путін, ймовірно, змушуватиме свої війська йти у наступ, щоб досягти певних результатів до інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутись 20 січня 2025 року.

Проте Росія не може використовувати потенціал вже захоплених територій для того, щоб формувати плацдарми чи організовувати наступ. Окупантам доводиться залучати лише свої сили та ресурси для цього,

– сказав Тимочко.

Всі втрати та видатки на російські війська доводиться покривати з російського бюджету. Невідомо скільки ще часу Путін зможе фінансувати це.

"Наступ з величезними втратами без вигоди з окупованих територій можна пояснити лише тим, що Росії важливий не економічний, а політичний компонент", – наголосив Іван Тимочко.

До слова, за даними матеріалу BBC, російська тактика штурмів забезпечує певне просування на фронті, але призводить до величезних втрат, які зростають до тисяч солдатів щодня. В листопаді 2024 року Росія втратила понад 45 000 військових, що стало найвищим показником за місяць з початку повномасштабного вторгнення.