путін вже бореться не за геополітичні цілі чи знищення України, а за своє життя, – Піонтковський

Майже пів року повномасштабної війни росії проти України показали, що окупанти на чолі зі своїм президентом-терористом не здатні виконати цілі, які вони поставили перед собою 24 лютого.

путіну необхідне припинення вогню

Про це 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, зараз путін бореться за своє життя, а не за геополітичні цілі та знищення Української держави, до якого він закликав.

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Піонтковський переконаний, що російський диктатор відчайдушно прагне припинення вогню. Це необхідно йому, аби зупинити контрнаступ української армії та запобігти звільненню Херсона. Адже, судячи з шокової реакції, яку у москві викликали вибухи на аеродромі в Криму, зрозуміло, що звільнення Херсона приведе до політичної катастрофи в росії.

"І наступного ранку поміж демонстраціями "Лебединого озера" доведеться повідомити, що товариш путін здійснив низку серйозних помилок в "українському питанні" і за станом здоров'я більше не здатен виконувати обов'язки президента росії", – спрогнозував публіцист.

Він вважає, що путін зараз з усіх сил бореться саме для того, щоб запобігти такому розвитку подій.

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