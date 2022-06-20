Путін вперше за час вторгнення поїде закордон

Російський диктатор Володимир Путін вирішив здійснити закордонний візит Щоправда, надто далеко він не поїде.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відсиджувався у бункерах та боявся показатися на людях. Російський диктатор переживав за свою безпеку та життя, і цей страх таки має під собою підстави.

Читайте також "Злітали будинки": працівник "Азовсталі" розповів про останню зміну і жахливі обстріли Маріуполя

Закордонний візит аж у Білорусь

Як повідомляють російські пропагандисти, Путін вирішив вилізти з-під землі та навіть виїхати за межі країни. З 24 лютого таке бажання у нього з'явилося вперше.

Як заявив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, Путін попрямує аж у білоруське місто Гродно. Там він збирається відвідати форум регіонів "Союзної держави", він триватиме з 30 червня по 1 липня.

На тому ж форму російський диктатор має заплановану зустріч зі своїм білоруським "колегою" Олександром Лукашенком. Вірогідно, Путін спитає в нього, чому той досі не напав на Україну, а Лукашенко спробує знайти якусь відмовку, адже боїться втратити свою армію. Окрім того, він переживає за бурхливу реакцію суспільства, яке й так не плекає до нього великої симпатії.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти намагаються поновити наступальні дії на Харківщині. Вони намагалися провести розвідку боєм, але ЗСУ надали їм лише одну інформацію – в Україні їх чекає лише смерть.

Через шалений спротив мирних українців російським окупантам довелося відмовитися від "добровільного приєднання" окупованих територій, зокрема Херсонщини. Вони хотіли повторити "кримський сценарій", але тепер розуміють, що це просто неможливо. Тепер їхній план полягає в імітації мирного життя та заміні так званої "військової адміністрації" на цивільну.

Поповнення втрат також є великою проблемою для росіян. Прихована мобілізація не забезпечує великої кількості "гарматного м'яса", а через погану підготовку на фронті новобранці довго не затримуються.

Дивіться також – Арестович запевняє, що жодного нападу з Білорусі найближчим часом не буде