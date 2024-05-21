У Путіна впав рівень підтримки: що суттєво послабить позиції диктатора
Усе більше росіян хотіло б закінчити війну вже найближчим часом. Хоч значна частина не хоче, аби при цьому Росія поступалася окупованими територіями. Однак через проблеми, які почалися за час великої війни, суттєво зменшують прихильність росіян до Владіміра Путіна.
Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що довіра до дій Путіна впала з початку повномасштабного вторгення. Росіяни очікували на швидкий успіх, але цього не сталося.
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Симпатія росіян до Путіна не зростає
Опитування російської недержавної дослідницької організації "Левада-центр" показало, що 30% росіян готові на мирні перемовини лише, якщо у складі Росії залишаться окуповані українські території. Понад 70% опитуваних підтримали б рішення Владіміра Путіна закінчити війну "вже на цьому тижні".
Я давніше казав, що число прихильників Путіна коливається в районі третини. Опитування лише це підтвердило. Тобто дві третини – вже не з ним. Але це, звісно, не означає, що ці люди вже готуються до революції,
– зазначив Аббас Галлямов.
Тобто фактично у Росії є два головних "табори": так звані противники Владіміра Путіна та його режиму, й ті, хто підтримує політику російського диктатора. Усі решта залишаються між цими двома позиціями.
"Початково війну не прийняли також близько третини, оті що "нет войне". Всі решта, хто проти війни, початково були за. Якби Путіну вдалося повторити те, що він зробив у 2014 році, тоді б вони це підтримували. У Путіна – була б більшість (мовиться про прихильників – 24 Канал). Делегітимізує його в очах суспільства саме невдача", – наголосив політтехнолог.
Невдачі на фронті, в економіці, у зовнішній політиці, падіння рівень життя – усе це сукупно призводить до того, що у росіян наростає незадоволення чинною владою.
Останні новини з Росії
- Низка російських телеграм-каналів та ЗМІ повідомили про те, що колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова заарештували за підозрою в шахрайстві. Мовляв, Попов та його поплічники продали кілька тисяч тонн металу, які мали використати для побудови інженерних споруд на фронті. Нагадаємо, що Попова звільнили торік після його гучних заяв про проблеми у російській армії.
- У розвідці Великої Британії заявили, що через війну з Україною, в Росії можуть відновити трудовий обов'язок. Мовиться про переміщення надлишкової робочої сили в регіони, де є дефіцит. Такі переїзди, кажуть у Росії, мовляв, будуть тимчасовими та відбуватимуться лише за власним бажанням.
- Тим часом усе менше росіян, навіть за гроші, хочуть йти воювати в Україну. Чоловікам пропонують вже підвищені виплати: якщо раніше їм пропонували одноразову виплату у 2 тисячі доларів, то зараз вже в 10 тисяч доларів.