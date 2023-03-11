"Щури та павуки забігають": що буде з Росією після Путіна

На тлі поразок Росії в Україні ситуація у Кремлі дуже загострилася. Однак станом на сьогодні в Росії немає людини, яка могла б скласти конкуренцію Владіміру Путіну.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. За його словами, для зміни ситуації у Росії потрібно, аби очільник Кремля втратив свою владу.

Дивіться також Без шансів на виживання: чому Росія згорить до осені

Що буде в Росії, якщо Путін втратить владу

Як зазначив Лісний, коли влада Путіна впаде, тоді "банки з павуками" розіб'ються і всі почнуть щось робити.

Одні будуть втікати.

Інші почнуть красти.

У когось почнеться істерика.

Водночас певні представники кремлівських еліт будуть брати на себе відповідальність.

"Тоді всі оці ПВК та військові формування можуть згодитися для захисту певних політиків або відвойовування певної економічної складової", – припустив політолог.

Олег Лісний припустив сценарій майбутнього Росії після Путіна: дивіться відео

Посіпаки Путіна побіжать на Захід

За словами Лісного, дуже важко спрогнозувати, що відбуватиметься у Росії у випадку, коли нинішній диктатор втратить свою владу.

Але буде дуже весело дивитися, як ці щури та павуки почнуть бігати. А деякі побіжать на Захід казати, що вони були невинні. Мовляв, їх змусили,

– сказав політолог.

Зокрема, таку лінію поведінки можуть зайняти Владімір Соловйов та інші російські пропагандисти. Лісний припустив, що навіть ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин тоді раптом може заявити, що і робив свої заяви лише під страхом розстрілу.

Росія не може стати демократичною країною

Політолог переконаний, що після того, як Путін втратить владу, Росія не зможе перетворитися на демократичну державу. Адже в цій країні ніколи не було демократії.

Він додав, що велику роль у послабленні режиму російського диктатора відіграє Київ.

"Зараз Україна разом з цивілізованим світом вказує Росії на її місце", – зазначив Лісний.

Чому Росія має розпастися

Політолог переконаний, що ані у самій Росії, ані за її межами немає опозиціонерів, які могли у майбутньому повести країну до демократії.

Якщо Росія збережеться у нинішніх межах, то будь-який новий президент цієї країни буде імперцем. Всі опозиціонери та "хороші росіяни" мислять в імперських масштабах і хочуть збудувати Росію коштом України,

– наголосив Лісний.

Він додав, що саме тому Росія після поразки у війні має обов'язково "розлетітися на шматки".

Що чекає на Росію у майбутньому: версії