Впевнений, що Україна переможе у цій війні, – начальник штабу оборони Великої Британії

Росія втратила контроль над війною, яку сама ж і розпочала. А Україна утримує ініціативу у бойових діях.

Це підтверджують нещодавні удари по Чорноморському флоту Росії. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін під час візиту до Києва.

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Путін втратив контроль над війною

Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав,

– зауважив Радакін.

За його словами, під час візиту до Києва він обговорював нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті у Рамштайні. Ці зобов’язання допоможуть зміцнити та витримати стійкість України протягом зими та після неї.

Радакін впевнений у перемозі України

"Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з нею на кожному кроці", – наголосив Радакін.

Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що кремлівський диктатор зараз перебуває в тому ж становищі, що й Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.

Віцепрезидент зазначив, що Путін помилився щодо стійкості українців. Крім того, він нагадав, що "Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки".