Практично всі витирають об Путіна ноги: Пригожин і Ердоган публічно принизили диктатора

Кремлівський диктатор Владімір Путін опинився в абсолютно безглуздому положенні. Він втратив залишки довіри й відчуття, що це "всемогутній" диктатор, який може в Росії все.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що події, які відбуваються у російському політичному та медійному просторі – це сюрреалізм.

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Публічне приниження диктатора

Кремлівський диктатор Владімір Путін у виступі після "маршу справедливості" заявив, що винні повинні бути покарані. Проте кримінальну справу на ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина закрили.

29 червня Євгеній Пригожин зустрічався із Владіміром Путіним. Зустріч тривала близько 3 годин. Окрім глави ПВК "Вагнера", там були й командири найманців.

"Пригожин все ж таки дійшов до Кремля й до того ж звільнив Валєрія Герасимова. Виходить, що "кухар Путіна" досягнув бажаного", – сказав Яковенко.

До цього приєднується те "відро", яке на голову диктатора одягнув Реджеп Ердоган. Встромив черговий ятаган у спину, відпустивши в Україну полонених азовців. Наперекір домовленостей, що поки йде війна ніколи й не за яких умов вони не повернуться додому.

8 липня в Україну повернулися командири "Азову", які 86 днів тримали оборону Маріуполя. Спершу вони перебували у російському полоні, а 21 вересня 2022 року у межах обміну вирушили до Туреччини. Зауважимо, що раніше була домовленість, що вони перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.

"Витирають об Путіна ноги уже практично всі. Відбувається публічне приниження диктатора, яке не залишає каменю на камені від його репутації жахливого тирана й "всемогутнього" диктатора. Простір контролю за ситуацією, яку здійснює Путін, звузився до вузького п'ятачка навколо його власної приймальної", – додав російський опозиційний журналіст.

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