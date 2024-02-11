Путін втратив свій шанс здобути американську аудиторію

Провал путінського інтерв'ю з Такером Карлсоном, яке замість пропагандистського тріумфу перетворилось на посміховисько і яскраво засвідчило, яка небезпечна диктатура і система управління, побудована на вірності і лояльності, де оточуючі ніколи не заперечують і завжди підтримують лідера. Небезпечна для самої себе. І дуже неефективна.

Шанс, яким Путін не скористався

Що це могло бути? Це міг бути канал впливу на консервативну Америку, у якої немає зараз Рональда Рейгана, а є Дональд Трамп і Такер Карлсон, який дуже впливовий у сегменті конспірологів, яких у США дуже багато.

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Карлсон підтримує всі божевільні теорії змови й заробляє на цьому дурні гроші. І от його інтереси збіглися з інтересами Владіміра Путіна. Він приїхав взяти інтерв'ю, яке мали б подивитись сотні мільйонів людей. Путін міг би звернутись до цієї аудиторії і використати цей шанс, щоб зірвати допомогу Україні. Продати себе як людину, яка хоче миру.

Причому, у Путіна дуже багато спільного з базовою аудиторією Карлсона. Треба було просто говорити те, що він любить говорити: про змови, про консервативні цінності, той православний халіфат, який він просуває у Росії. Усе в стилі Путіна: "Місце жінки на кухні та спальні, нехай народжує по 10 дітей. Геїв треба розстрілювати, у всіх бідах винна толерантність і третій гендер. Вакцинами чипують людей і розробляють страшні віруси в біолабораторіях під контролем ЦРУ".

Усе це б зайшло на ура і зробило б Путіна своїм для стандартної аудиторії Карлсона. Це було так просто, так органічно для Путіна.

А що замість цього? Нудна лекція з історії, якою до цього мучили Еммануеля Макрона, і яку навряд чи може пережити Джек з маленького містечка в Огайо чи ковбой з Техасу. Схоже пережив Ілон Маск, але він на допінгу. 50 хвилин нудного уроку історії, який аудиторія Карлсона і в школі не дуже вчила.

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Яка в біса їм різниця, хто кого і за що тисячу років тому, коли по Техасу тільки індіанці гасали та полювали на бізонів? Скільки людей досиділи до кінця? А чому? Бо Путін живе у цьому світі. Це йому цікаво. Це його фішка. Він говорить не те, що треба, а те, що цікаво саме йому.

Путін показав справжнє обличчя

Коли він тільки готувався до інтерв'ю і попросив своїх помічників підготувати йому листи Богдана Хмельницького, треба було вже викликати санітарів і говорити йому, що це він щось не те робить. Але ж хто наважиться таке сказати?

От і вийшло що вийшло. Карлсон отримав свої перегляди, а Путін став посміховиськом-фашистом, який не тільки годину пояснює, чому він має право окупувати Україну, але ще й Гітлера виправдовує. Бінго просто. Так, він звісно побіжно згадав, що не хоче нападати на Польщу (після виправдання такого нападу з боку Гітлера це було дуже "в тему") і що в американців є свої проблеми. Але то вже було потім і потонуло у потоці фанатичного маразму.

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Тож замість того, щоб поставити під питання допомогу Україні й вдавати миротворця, він показав себе таким, як він є насправді. Без купюр.

Для нас це хороша новина. Не реалізувався ризик, якого багато хто боявся.