Путін втратив усю Україну, – Казанський про наслідки агресії Кремля

Росія стала абсолютно некерованою та ворожою державою, це розуміють всі її сусіди. Розплачуватись за те, що зробив Володимир Путін, доведеться вже наступним поколінням росіян.

Про це розповів журналіст та член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Наразі Кремль ніби навмисне шкодить майбутнім поколінням, розставляючи для них так звані пастки.

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"На Донбасі – паспортизація, тобто він (Путін – 24 канал) відірвав шматок України й "ні туди ні сюди", тобто він не приєднав до Росії, і Україні не віддає. Він зробив "сіру зону", – сказав журналіст.

Наразі глава Кремля зробив все, щоб завести конфлікт на Донбасі у глухий кут, тобто заморозити його. З наслідками правління Путіна зіштовхнеться майбутня влада Росії.

По-справжньому оцінити абсолютно руйнівну роль Путіна, божевілля, яке його охопило, зможе тільки майбутнє покоління росіян – коли вони усвідомлять, наскільки він їх всіх "закопав",

– вважає Денис Казанський.

Казанський: Росія заганяє себе в клуб "країн-ізгоїв"

Власне Кремль та всі його рупори продовжують розповідати про "геніальність Путіна", проте реальність – очевидна.

"Росія заганяє себе в клуб "країн-ізгоїв", руйнує відносини з усіма і робить все так, щоб їх було максимально важко поновити. Що отрима Путін? Він 7 років воює з Україною. Він втратив всю Україну", – зазначив Денис Казанський.

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Якщо він доходить до війни там, де її можна уникнути, то це непрофесійний політик, це черговий безумець, який залишиться таким в історії.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео 24 каналу