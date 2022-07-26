В уяві путіна Угорщина – "ідеальна" Європа, – аналітик

путін вважає Угорщину "ідеальною" для себе Європою. Він разом з Орбаном "посадив" державу на "залежність" від російських енергоносіїв, а тепер почав шантажувати.

Про це 24 каналу розповів політолог та аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. За його словами, прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не обов'язково бути агентом путіна, щоб транслювати російські наративи. Він ввів країну в залежність в російського газу та нафти, а тепер може розповідати про так званий "захист угорських інтересів."

До теми Спалитися по повній: друг путіна проговорився, чого насправді хоче кремль

Угорщина – це виклик для НАТО і ЄС

Як вважає Тужанський, це дуже небезпечно, що російські гібридні впливи інтегровані в національні інтереси Угорщини. Адже вона є представником ЄС і НАТО та й загалом регіону, проти якого росія веде гібридну агресію.

Через цю залежність Угорщина постійно підігрує путіну. І російський президент, очевидно, сильно цим задоволений.

Виходить, шо угорщина не може протистояти, а тільки підігрує росії. Угорщина сьогодні – це "ідеальна" Європа в уявленні путіна. Коли не треба бути шпигуном, а просто варто інтегрувати цю залежність і в потрібний момент шантажувати. Як на мене, зараз це все так і відбувається, – зазначив Тужанський.

Він додав, що Угорщина – це виклик зараз для всього західного світу.

В уяві путіна Угорщина – це "ідеальна" Європа – Тужанський: дивіться відео

Нагадаємо, на думку українського політолога Миколи Давидюка, Угорщина зараз знову повторює помилку, яку зробила під час Другої світової війни, коли обрала сторону зла. Як і тоді, так і зараз вони обов'язково програють.