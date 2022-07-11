путін вже почав геноцид, – Піонтковський розкритикував заяви Заходу про ескалацію через зброю

Джо Байден в повній рішучості допомогти Україні. Проте щоразу, коли постає питання нової порції чи типу зброї, зʼявляється питання, чи не спровокує це росіян.

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що на Заході сумніваються, чи давати України ракети певної дальності. Адже вони можуть потрапити на російську територію.

Важливо Взимку можливий голод: путін остаточно вбив економіку Криму

За словами Андрія Піонтковського, там до кінця не розуміють, що не можна боротися зі злом, тримаючи себе за руки й постійно рефлексуючи.

Столтенберг любить повторювати, що не можна допустити ескалації конфлікту. путін вже допустив ескалацію до рівня геноциду українського народу. А ви ще думаєте, "можна допустити чи ні",

– акцентував Андрій Піонтковський.

"Війна "просвічує" мозок. Це розуміння доходить до західних лідерів. Підкреслюю, що є зростаюча ізоляція, але хотілося б більше й швидше", – додав Піонтковський.

Дивіться повне відео з Андрієм Піонтковським

Останні новини щодо путіна