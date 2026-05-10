"Треба знайти формат": Зеленський розкрив деталі щодо готовності Путіна до переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі лідерів. Він також зазначив, що Путін подає сигнали, які засвідчують те, що російський диктатор не проти проведення мирних переговорів.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Дивіться також Зеленський має подзвонити Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах, – Фіцо

Що сказав Зеленський про можливу зустріч із Путіним?

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор нарешті почав говорити про готовність до реальних зустрічей щодо завершення війни. За словами президента України, Росію "трішки підштовхнули" до цього, тоді як українська сторона давно готова до переговорів.

Зеленський наголосив, що зараз необхідно знаходити формат для таких зустрічей, аби завершити війну та забезпечити надійні гарантії безпеки.

Треба закінчувати цю війну і надійно гарантувати безпеку,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, напередодні Путін публічно заявив, що готовий до зустрічі із Зеленським. Російський лідер навіть готовий зробити це не у Москві. Проте, головною умовою залишається підписання мирної угоди на довгу історичну перспективу.

Крім того, російський диктатор заявив, що відкритий до діалогу з ЄС. Путін заявив, що готовий бачити посередником у переговорах між ЄС та Москвою будь-якого європейського лідера, який, за його словами, "не робив ворожих заяв" щодо Росії. Серед можливих кандидатів він згадав Герхарда Шредера – колишнього федерального канцлера Німеччини, який після завершення політичної кар'єри співпрацював із російськими енергетичними компаніями.

Як просуваються мирні переговори щодо закінчення війни в Україні?

Росія оголосила про паузу в тристоронніх переговорах за участю України та США, не назвавши конкретних термінів їхнього відновлення. Представники Кремля заявляють, що шлях до можливого мирного врегулювання буде тривалим і складним, водночас звинувачуючи Україну в атаках під час оголошеного перемир'я.

На цьому тлі Рустем Умєров провів у США зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Основною темою переговорів стали гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими та необхідність активізувати дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Також сторони обговорили деталі домовленостей, спрямованих на посилення безпеки України та подальшу координацію між Києвом і Вашингтоном. За інформацією української сторони, у Києві очікують представників команди Дональда Трампа наприкінці весни або на початку літа для продовження дипломатичних контактів щодо завершення війни.