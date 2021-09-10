Путін – єдина соломинка, за яку хапається Лукашенко, – експосол України в США
Джерело:24 канал
Після того, як Олександр Лукашенко нелегітимно тримає свою владу, він став слабким. Для цього йому треба допомога Володимира Путіна.
Тому 9 вересня очільники Білорусі й Росії оголосили про створення Союзної держави. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий.
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"Єдина соломинка, за яку хапається Лукашенко – це Путін", – підкреслив він.
За його словами, політики ще не підписали відповідний договір. Втім вони оголосили, що інтеграція Росії з Білоруссю буде зроблена. Вже мовиться про те, що Союзна держава буде оформлена юридично і в конкретних напрямках: оборонному, енергетичному.
Дипломат зауважив, внаслідок цього простір російських порядків пошириться до кордонів з НАТО, Європейським Союзом. Для України це становить величезний виклик.
Чалий: Україна перебуває у вразливому стані
Експосол у США пояснив, таке рішення Путіна й Лукашенка означатиме пряме розташування російсько-білоруських військ біля наших кордонів. Якщо подивитися на карту, Україна перебуває у дуже вразливому стані:
- з півдня – Придністров'я, де є російський контингент;
- з півночі – Білорусь;
- зі сходу – є війна з Росією, яка з гарячої фази не переходить у заморожений конфлікт.
Тому в нас фактично захищений тільки західний кордон.
Якщо буде вразливість на будь-якому напрямі, це запрошуватиме агресора до дій. Відтак це великі ресурси, які нам тепер треба витрачати на оборону майже по всьому периметру країни,
– наголосив Чалий.
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Лукашенко зустрівся з Путіним: результати перемовин
- Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися у Москві 9 вересня. Особисті перемовини тривали понад 3 години.
- У результаті вони домовились про створення Союзної держави. Це означає створення спільного парламент, ринку газу й оборонного простору.
- Путін та Лукашенко також домовилися про підтримку попередньо анонсованих 28 програм з розвитку економічної інтеграції.