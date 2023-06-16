Пропагандистський проєкт, – політолог сказав, чи наважиться Путін полетіти в Туреччину

Кремль підтвердив поїздку Владіміра Путіна до Туреччини на запрошення президента країни Реджепа Ердогана. Але конкретних термінів візиту немає. Російський диктатор збирається за кордон, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.

Та цю поїздку організовують спеціально. Про це 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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"Це окремий пропагандистський проєкт. Вони хочуть нівелювати ордер Міжнародного кримінального суду", – наголосив політолог.

Бункерному діду найлегше поїхати до Туреччини, адже він боїться їхати кудись далі. Та й стан здоров'я диктатора вже не той, щоби їхати кудись далеко. До того ж Реджеп Ердоган не визнає МКС. Так росіяни хочуть продемонструвати, що поїздка для Путіна небезпечна, але, мовляв, "ордер не працює".

Путін боїться

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента країни-агресорки Владіміра Путіна. Ордер видали й на ім'я уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у міжнародному злочині – депортації українських дітей. Тепер за межами Росії Путіна та Львову-Бєлову можуть арештувати та передати до МКС.

До того ж росіяни хочуть зібрати офіційні повідомлення із деяких країн Африки, Азії та Латинської Америки, які публічно заявлять про те, що вони не будуть арештовувати Путіна на своїй території. Через це для країни-агресорки й важливо зробити цю пропагандистську картинку.

В Індії у липні має відбутися саміт Шанхайської організації співробітництва. Захід планують провести в онлайн-режимі.

"Саме тому, що Путін не хоче їхати, боїться їхати. Саміт БРІКС в Південно-Африканській республіці – там теж зараз проблема. Обговорюється, що нібито Путін буде, але теж ситуація така суперечлива. І теж під великим питанням, що Путін поїде", – додав політолог.

Тому очевидно, що російський диктатор боїться і серйозно сприймає Міжнародний кримінальний суд.

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Росія визнає МКС

Однак, є і парадокс. Після катастрофи на Каховській ГЕС – воєнного злочину Росії – окупанти суто з пропагандистських цілей звернулися до МКС з питанням про розслідування. Та якщо країна-агресорка таки звертається до цього суду – значить, його визнає.

Думаю, на це теж треба робити акцент і скористатися цим фактом. Це буде означати, що, якщо росіяни визнають Міжнародний кримінальний суд, тоді треба діяти далі. Значить, рано чи пізно, але суд над Путіним відбудеться,

– наголосив Володимир Фесенко.

Путін боїться їхати за межі Росії