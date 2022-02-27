Путін привів у бойову готовність ядерну зброю: чого він домагається

Кек. Геніальний стратег стає таким передбачуваним, що за першою крилатою ракетою, що летить до Києва, можна побачити всю подальшу "роботу розуму".

Путін наказав Шойгу та голові Генштабу Герасимову (людині, яка безпосередньо відповідальна за ведення "спецоперації") привести в стан підвищеної бойової готовності так звані сили стримування, тобто ядерну зброю.

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Що задумав Путін

Шойгу та Герасимов – ті самі дві людини, які за протоколом мають активувати ядерну валізку разом із цим головнокомандувачем. Необхідність ескалації – логічне продовження всього того кривавого борделю з уривками історичних лекцій, що ми спостерігаємо останні дні.

Українці не могли б стримати великого стратега самі (за його власними оцінками), отже можна припустити, що НАТО вже у війні. Зеленського змушуватимуть визнати поразку, шантажуючи світ ядерною зброєю: успіх цього підприємства дозволить Путіну зберегти свою посаду в розореній країні. Інших виходів із "спеціальної військової операції", започаткованої заради "подарунків Леніна", не проглядається.

У цій ситуації самі розумієте, нічого іншого вже не залишається. "Мною прийнято рішення захистити наш єдиний народ, вдавшись до останнього засобу..."

На боєголовці верхом могла б чудово виглядати спецпредставниця МЗС Марія Захарова, яка з дикими криками відлітала б у стратосферу і поділялася на кілька маленьких дипломатичних заяв, як-от "істерика Заходу", "нам наср*ти", "ми з'їмо вас з гівном" та ін.

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"Генія" треба зупинити

Мені завжди було цікаво, чому люди виявилися такими розумними, що застосували ядерну бомбу лише двічі в історії. Я потім здогадався: це пов'язано з тим, що у світі, де його використовували найчастіше, немає нас.

Плани на апокаліпсис у мене, мабуть, пов'язані з тим, щоб дійти до бару і випити пару келихів рислінгу. Але поки що геній ще не почав грати з кнопкою, потрібно спробувати зупинити їх.

UPD. За останньою інформацією, зустріч парламентерів (зрозуміло, без участі Зеленського) відбудеться на українсько-білоруському кордоні на річці Прип'ять. Цікаво, що можна запропонувати як переговорну позицію на Прип'яті відразу після того, як привів ядерну зброю в готовність.

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