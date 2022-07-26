путін "загубив" справу Горбачова: ексклюзивний стрім із Михайлом Подоляком на 24 каналі

На ютубі 24 каналу – стрім української журналістки Катерини Соляр та радника глави Офісу президента Михайла Подоляка. Головною темою розмови стали чергові недолугі виступи кремлівського диктатора.

Зокрема, вони спілкуються про зернові угоди у Стамбулі та обговорюють позбавлення олігархів українського громадянства.

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Трансляція розмови Катерини Соляр та Михайла Подоляка розпочалась на ютубі 24 каналу. Переглянути стрім можна за посиланням.

Есклюзивний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео

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