Путін заплатить високу ціну за агресію проти України, – Піонтковський про зустріч з Байденом

Володимир Путін має шалену ідею відновити імперію, однак йому це ніяк не вдається. Опирається навіть Білорусь, яка нібито завжди була найкращим другом. Путіну доведеться відповісти за агресію, зокрема, щодо України.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Також про загрозу для Юрія Луценка та "Північний потік-2" говорили юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук та посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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Піонтковський наголосив, що США інакше бачать зустріч Джо Байдена з Путіним, ніж Росія.

"Байден сказав, чому він їде – максимально правильно і дохідливо пояснити Путіну, яку велику ціну він заплатить у випадку агресії щодо України. Байден їде не як "рішалово" до "смотрящого", а як лідер вільного світу. Це та позиція, якої не вистачало Америці за Трампа", – запевнив Піонтковський.

Про проросійського кандидата у Білорусі

Андрій Піонтковський: Треба віддати належне Лукашенку. Він, захищаючи свою владу, не хотів змінювати статус диктатора середньоєвропейської держави на секретаря обласного комітету. Він вперто опирався останньому акту кінцевої анексії з одного боку, постійно породжуючи в Росії надію, що він от-от згоден.

Навіть зараз, коли він в безнадійному стані – якось не до кінця віддається в обійми старшого брата. До кінця ця драма ще не закінчена, вона триває. Москва має маніякальну ідею про створення "русского мира". Однак єдине, що зараз втримує Путіна від того, щоб арештувати Лукашенка – це те, що жодного іншого проросійського кандидата в Білорусі він не знайде.

Якщо вони завтра оголосять про анексію, то це може бути поштовхом до нового спротиву народного протесту. Загалом Путін програв свою партію в Білорусі, як і у всьому пострадянському просторі.

Про "Північний потік – 2"

Андрій Піонтковський: Можливо, він (Путін – 24 канал) і дотиснув європейців. Однак щодо Америки – це зовсім несправедливо. "Пас" Байдена щодо "Північного потоку-2", який так не сподобався багатьом людям, це не жест у сторону Путіна, а жест у сторону Меркель і загалом Німеччини.

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Одним із пріоритетів зовнішньої політики Байдена – відновити трансатлантичну єдність, яку підірвав Дональд Трамп. Всі бачили, як на зустрічі Ентоні Блінкена з українським керівництвом було підкреслено, що підготовка саміту Путіна і Байдена проходитиме в чесній координації між Україною і США.

Путін бачить себе "смотрящим" за районом за пострадянською територією. І тут до нього приїжджає "рішалово" з сусіднього кварталу – вони за спиною менших гравців "перетиратимуть" якісь прикордонні питання.

Андрій Мельник: Офіційний Берлін продовжує наполягати на тому, що цей газопровід має бути завершений. Звичайно, станом на сьогодні ми не можемо запевнити, якою буде ситуація через пів року, коли у Німеччині 26 вересня відбудуться вибори до Бундестагу, тому тут є певна гра на час.

Якщо газопровід фізично добудують, то на руках у його прихильників буде важливий аргумент, мовляв, труба завершена і неправильно її не використовувати.

Про вирок Стерненку

Дмитро Гнап: Правоохоронна і правова системи хотіли просто "зберегти обличчя". Якби Апеляційний суд повністю виправдав Сергія Стерненка – це означало б, що суд першої інстанції, де суддя є фанатом Леніна і має проросійські настрої, виніс неправосудне рішення.

Також це означає, що прокурори 3 чи 4 роки працювали над справою Стерненка і вона даремно "проїдала" гроші платників податків.

Навіть після того, як адвокати Стерненка довели судді, що обвинувачення "шите білими нитками", система все одно намагалась зберегти обличчя. Мовляв, дамо хоча б умовний термін, але нехай іде на волю.

Про санкції щодо Луценка

Тетяна Шевчук: Листування ексгенпрокурора Юрія Луценка і його роль у втручанні в американські вибори було опубліковано у час слухань про імпічмент Дональда Трампа. Ми можемо підозрювати, що Луценко хотів забезпечити Порошенку наступний президентський термін, або ж самому залишитись у кріслі генпрокурора надалі.

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Важко поки сказати, що конкретно з ним буде, але 2 українські депутати вже під санкціями за втручання в американські вибори. Наприклад той самий Олександр Дубінський зробив менше шкоди, ніж Луценко. Луценко – прямий кандидат на санкційний список.

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